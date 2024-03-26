Как утолить ночной голод: что лучше есть на ужин и перед сном, чтобы насытить организм

Наверное, каждый из нас переживал приступы ночного голода, когда уже давно нужно спать, но очень хочется есть. Врачи отмечают, что для этого есть ряд причин, которые обусловлены нашим эмоциональным состоянием и образом жизни. Медики дают несколько простых рекомендаций по поводу того, что нужно есть на ужин и как можно еще утолить ночной голод. Рассказываем, почему ночью так хочется есть и что делать, чтобы избавиться от ощущения голода.

Почему ночью хочется есть

Ощущение голода ночью может возникать вследствие неправильного питания или вообще из-за его отсутствия в течение длительных промежутков времени. Например, утром вы пьете только кофе, в обед сделали быстрый перекус, конечно вечером и ночью ваш организм захочет компенсировать эти пробелы в рационе.

Также будет влиять на чувство голода образ жизни и психоэмоциональное состояние. Обычно, когда мы находимся в постоянном стрессе, нам хочется его заесть, что очень удобно делать ночью. Потому что при безумном ритме жизни на полноценное питание по графику просто нет времени.

Чтобы справиться с проблемой ночных перекусов, врачи рекомендуют правильно ужинать и еще кое-что.

Что лучше есть на ужин и перед сном

После восемнадцати не стоит есть жирную и жареную пищу, потому что это спровоцирует стремительный набор лишнего веса. Идеальным для ужина будут запеченные овощи или салаты, содержащие белок и медленные углеводы. Такая еда насытит вас до самого утра. Врачи также рекомендуют ужинать за два часа до сна. Но если перед сном все же хочется есть, тогда можно есть продукты из приведенного списка.

Кефир, йогурт, кислое молоко. Такие продукты усваиваются очень быстро, поэтому будут безопасны для фигуры.

Такие продукты усваиваются очень быстро, поэтому будут безопасны для фигуры. Вареное яйцо и зеленый листовой салат. Эти продукты быстро утолят голод, и ночью можно будет спать спокойно.

Эти продукты быстро утолят голод, и ночью можно будет спать спокойно. Салат из помидоров, огурцов и капусты – это хороший вариант для позднего перекуса, можно съесть немного тушеных овощей.

– это хороший вариант для позднего перекуса, можно съесть немного тушеных овощей. Рыба на пару. Это может быть хек, минтай, камбала или треска, эта рыба будет крайне полезна и питательна для вашего организма.

Это может быть хек, минтай, камбала или треска, эта рыба будет крайне полезна и питательна для вашего организма. Кусочек отварного мяса птицы с авокадо, перцем, салатами или орехами. Такой поздний ужин будет удивительно полезным и до утра насытит ваш организм.

Чем утолить ночной голод: другие методы

Выпейте стакан воды с ложкой меда. Такой совет подойдет тем, кто соблюдает диету или не имеет возможности поесть.

Такой совет подойдет тем, кто соблюдает диету или не имеет возможности поесть. Успокаивающий чай на травах. Этот напиток поможет быстрее заснуть, поэтому ночью вы не будете чувствовать голода.

Этот напиток поможет быстрее заснуть, поэтому ночью вы не будете чувствовать голода. Гигиенические процедуры. Перед самым сном нужно почистить зубы и прополоскать рот ополаскивателем, после таких процедур вам не хочется есть.

Читайте также:

Названа самая полезная рыба, которую нужно есть абсолютно всем

Почему нужно питаться сбалансированно: польза мяса, овощей и кисломолочных продуктов

Есть и не толстеть: какие продукты нужно потреблять, чтобы похудеть