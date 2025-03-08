Как в 55 лет чувствовать себя лучше, чем в 30: известный врач дал неожиданный совет

Основатель специализированной клиники советует своим пациентам всегда иметь цель в жизни и быть для чего-то нужным.

Профессор медицины и неврологии в Тель-Авивском университете Шай Эфрати, специализирующийся на долголетии, советует людям, которые хотят иметь долгую и здоровую жизнь, дольше работать и не выходить на пенсию.

Об этом сообщает Business Insider.

55-летний врач утверждает, что он документировал состояние своего здоровья на протяжении последних 20 лет, в частности, с помощью МРТ-сканирования мозга и тестирования когнитивной и физической работоспособности. По его словам, сейчас его здоровье лучше, чем в 30 лет.

Эфрати, являющийся основателем клиники гипербарической кислородной терапии во Флориде, частично объясняет свое здоровье этим лечением, предусматривающим вдыхание чистого кислорода в камере под давлением. Несколько исследований показывают, что гипербарическая терапия связана с изменением некоторых биомаркеров старения, но она не одобрена для использования медицинскими органами США.

Однако, кроме терапии, врач говорит своим пациентам, которые хотят стареть здоровым, что лучший способ достичь этой цели — это работать как можно дольше.

"Конечно, если вы работаете на строительстве или выполняете тяжелую физическую работу, нужно вовремя остановиться. Но если нет, то никогда не уходите на пенсию. Если вы бросаете одну работу, найдите другую. Старайтесь иметь цель, быть для чего-то нужным”, – говорит врач.

Эфрате привел пример 90-летнего пациента, до сих пор работающего в сфере недвижимости и думающего о том, как строить жилье на Марсе.

Врач подчеркнул, что такое отношение этого мужчины к жизни и его целеустремленность делает его лучшим кандидатом для терапии долголетия, чем 40-летнего мужчину, ожидающего пенсии с единственным намерением отдохнуть.

Напомним, долгое время считалось, что качественный сон зависит от его продолжительности, но новые исследования опровергают этот миф. Главное – это регулярность, которая может оказывать значительное влияние на продолжительность жизни и общее состояние здоровья.

Читайте также: