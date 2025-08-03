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Как видеоигры влияют на интеллект детей - исследование
Дети-геймеры показывают лучшие результаты в тестах на IQ.
Видеоигры, которые долгое время считали вредными для детей, оказались полезными для интеллекта. Новое масштабное исследование показало: дети, которые чаще играют в видеоигры, демонстрируют рост уровня IQ — в среднем на 2,5 пункта за два года.
Об этом пишет издание ScienceAlert.
Исследование охватило почти 10 тысяч американских детей в возрасте 9-10 лет. Ученые из Нидерландов, Германии и Швеции собрали данные об экранном времени, а затем сравнили эти данные с результатами когнитивных тестов через два года. Результаты поразили: те, кто играл больше других, имели заметное улучшение интеллектуальных показателей.
Что проверяли:
понимание текстов,
пространственное мышление,
память и гибкость мышления,
способность к самоконтролю.
В то же время просмотр телевизора и общение в соцсетях не имели ни положительного, ни отрицательного эффекта на интеллект.
«Наши результаты подтверждают: экранное время само по себе не вредит интеллекту, а видеоигры могут даже его улучшать», — говорит нейронаучный Торкель Клингберг из Швеции.
Хотя исследование не учитывало разницу между играми на телефоне или консоли, а также не изучало влияние на сон, физическую активность или обучение — оно уже опровергает популярный миф, что видеоигры «тупят».
Ученые отмечают, что интеллект не является чем-то постоянным, а может меняться под влиянием среды. И видеоигры — это один из неожиданно полезных факторов.
Напомним, ранее мы писали о том, что австралийские ученые обнаружили связь между неупорядоченным времяпрепровождением перед экраном и ухудшением когнитивных способностей.