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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Как видеоигры влияют на интеллект детей - исследование

Дети-геймеры показывают лучшие результаты в тестах на IQ.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Видеоигра

Видеоигра / © Pixabay

Видеоигры, которые долгое время считали вредными для детей, оказались полезными для интеллекта. Новое масштабное исследование показало: дети, которые чаще играют в видеоигры, демонстрируют рост уровня IQ — в среднем на 2,5 пункта за два года.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

Исследование охватило почти 10 тысяч американских детей в возрасте 9-10 лет. Ученые из Нидерландов, Германии и Швеции собрали данные об экранном времени, а затем сравнили эти данные с результатами когнитивных тестов через два года. Результаты поразили: те, кто играл больше других, имели заметное улучшение интеллектуальных показателей.

Что проверяли:

  • понимание текстов,

  • пространственное мышление,

  • память и гибкость мышления,

  • способность к самоконтролю.

В то же время просмотр телевизора и общение в соцсетях не имели ни положительного, ни отрицательного эффекта на интеллект.

«Наши результаты подтверждают: экранное время само по себе не вредит интеллекту, а видеоигры могут даже его улучшать», — говорит нейронаучный Торкель Клингберг из Швеции.

Хотя исследование не учитывало разницу между играми на телефоне или консоли, а также не изучало влияние на сон, физическую активность или обучение — оно уже опровергает популярный миф, что видеоигры «тупят».

Ученые отмечают, что интеллект не является чем-то постоянным, а может меняться под влиянием среды. И видеоигры — это один из неожиданно полезных факторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что австралийские ученые обнаружили связь между неупорядоченным времяпрепровождением перед экраном и ухудшением когнитивных способностей.

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