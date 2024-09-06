Как влияет кофе на потенцию мужчин: повышает ли напиток количество тестостерона

Ученые доказали, что кофе может быть также достаточно вредным для потенции, если его пить в чрезмерных количествах.

Мужчины утром довольно часто пьют крепкий кофе без сахара для бодрости и хорошего настроения. Однако, кофеин способен не только заряжать энергией, он оказывает еще некоторое влияние именно на организм сильного пола. Рассказываем, влияет ли кофе на потенцию мужчин, какая польза от напитка для их организма, ссылаясь на материал ресурса Storinka.

Как кофе влияет на потенцию мужчин: исследование ученых

Если употребление кофе умеренное, то напиток будет положительно влиять на мужскую функцию. Так как кофе считается мощным афродизиаком. Однако таким свойством обладают только натуральные зерна, поэтому растворимый кофе вряд ли будет оказывать такое влияние на организм.

Впрочем, врачи предостерегают, что регулярное употребление кофе не лечит бесплодие или импотенцию. Потому не стоит злоупотреблять напитком, ведь это может вызвать обратный эффект. Увеличение употребления кофе приведет к отсутствию эрекции и нивелирует чувство наслаждения во время полового акта.

Поэтому врачи рекомендуют безопасную норму употребления кофе для потенции, которая составляет 3 чашки в день. Такое количество напитка будет иметь очень полезный эффект для мужского здоровья.

Американские ученые в ходе исследования обнаружили, что кофе может влиять на набор лишнего веса у мужчин по женскому типу. То есть, напиток может вызвать ожирение грудных желез, поэтому следует пить рекомендованное количество, чтобы не набрать лишний вес.

Также необходимо помнить, что кофе может стать причиной повышения АД. Его не следует пить тем, кто испытывает проблемы с желудком и печенью.

Повышает ли кофе тестостерон

Тестостерон – один из важнейших гормонов в мужском организме. Он отвечает за ряд важных процессов: рост мышц, репродуктивную функцию, общее состояние мужского здоровья. Если пить кофе в должном количестве, напиток будет положительно влиять на улучшение уровня потенции.

Бразильские учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 50 мужчин. Половина испытуемых пила положенную норму кофе, другая половина превышала рекомендуемое количество чашек. Мужчины, которые пили напиток в умеренных количествах, получали прилив сил и улучшение уровня потенции. У тех участников, которые злоупотребляли кофе, были проблемы со сном, у них наблюдалась апатия, головная боль и усталость, что привело к ухудшению половой функции.

Читайте также:

Как похудеть за ночь: врач рассказала о продукте, который поможет сжигать жир во время сна

Что нужно есть на завтрак, чтобы не набрать лишний вес: почему нельзя пропускать этот прием пищи

Врачи рекомендуют осенью восполнить дефицит этого витамина, иначе будут ломаться кости