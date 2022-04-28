Как во время войны получить медицинскую помощь пациентам с туберкулезом

Как во время войны получить медицинскую помощь пациентам с туберкулезом

При объявлении тревоги и боевых действий украинцы вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Сырость, отсутствие солнечных лучей и множество людей – ослабляют иммунитет и повышают риски заболеть туберкулезом.

Несмотря на войну украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь при туберкулезе в любом заведении, которое продолжает работать. Пациент может рассчитывать на диагностику и стационарное лечение, а также получить специальный курс лекарства для терапии в домашних условиях.

Если вас беспокоит длительный кашель более двух недель, в мокроте есть следы крови, боль в груди, потеря аппетита и веса, постоянная усталость – обратитесь к врачу-фтизиатру. Направление не требуется.

Если вы переехали в более безопасное место и продолжите лечение от туберкулеза в стационаре, то обратитесь в ближайший фтизиатрический центр — там вам предоставят нужный уход и лечение.

Где найти работающее противотуберкулезное заведение и фтизиатра

Адрес и контакты ближайших медучреждений предоставит оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Перечень работающих заведений также собрал Центр общественного здоровья Украины.

Чтобы продолжить лечение от туберкулеза в домашних условиях под наблюдением первички – нужно связаться с вашим врачом. Если с врачом есть связь, то спросите, как получать помощь. Если контакт потерян или вы переехали в более безопасное место – найдите нового семейного врача, который поможет восстановить терапию и сопровождать ваше лечение.

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Напоминаем, что медицинская помощь пациентам с туберкулезом в Украине безвозмездна. Все учреждения первичного звена, подписавшие договор с НСЗУ на пакет услуг "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи", предоставляют следующие бесплатные услуги:

контролируемое лечение, мониторинг, наблюдение, психосоциальная поддержка;

динамическое наблюдение за состоянием пациента;

организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в региональном фтизиопульмонологическом центре;

определение совместно с пациентом модели лечения на основании рекомендации врача-фтизиатра и врачей других специальностей при сопутствующих патологиях;

организация и обеспечения и хранения противотуберкулезных препаратов. Их семейные врачи будут получать от фтизиопульмонологических центров.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.