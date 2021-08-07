Как выбрать хорошего врача-косметолога: 5 признаков профессионала

Не попасть к плохому косметологу — настоящее искусство. Как проверить компетенцию специалиста?

В кабинете у косметолога каждый пациент должен быть в безопасности и уверен, что ему окажут профессиональную помощь. Рассказываем, на что обратить внимание на приеме у специалиста — и как понять, что от этого косметолога лучше отказаться.

Медицинская лицензия

Если вы не уверены в подготовке косметолога, откажитесь от визита. У специалиста, который приблизится к вашему лицу/телу, обязательно должно быть образование. Трехмесячные курсы косметологов не учитываем. Базовое образование — высшее медицинское, специальность — дерматология. Без этого у специалиста не может быть достаточного объема знаний. Только врач сможет определить показания и противопоказания для назначения процедур.

Убедитесь в наличии медицинской лицензии в клинике. Информацию об образовании конкретного специалиста можно пригласить в администратор. Важно знать, что не все салоны предоставляют медицинские услуги. Например, для окраски и коррекции бровей или немедицинского массажа она не нужна.

Кабинет — лицо специалиста

Как хорошую хозяйку узнают по некоторым деталями в ее доме (духовка, ванная комната и подоконники), так косметолога — по его кабинету. Понятно, что все инструменты должны быть либо стерильными или одноразовыми и запечатанными в оригинальные упаковки. Но кроме этого, дезинфицироваться должен сам кабинет — лучше всего это делать, как отмечают эксперты, с помощью ультрафиолетового облучения.

Вряд ли вы самостоятельно сможете оценить стерильность помещения и инструментов. Спросите о методах антисептики у самого врача: грамотный специалист отнесется к єтому должнім образом и подробно расскажет о принципах санитарной обработки.

Навязчивые предложение — не формат настоящего специалиста

Ваш врач не должен быть навязчивым, а тем более предлагать то, что идет в разрез с вашим представлениям о красоте и здоровье.

Если вам предлагают увеличение губ гиалуроновой кислотой, делая массаж лица, или полчаса рассказывают, как можно убрать морщины, тогда как вы почти задохнулись под распаривающей маской, прекратите контакт с этим специалистом. Только вам решать, что именно делать со своей внешностью. Врач призван помогать вам, а не определять ваш внешний вид по своему вкусу.

Процедуры вам вредят

Очевидное требование к косметологу — отсутствие вреда. Побочные эффекты от манипуляции могут случаться, но нарушение самой техники процедуры ни в коем случае. Самое простое из них — это увеличение срока заживления, хуже всего — обострение проблемы или даже сепсис, который грозит летальным исходом. Независимо от того, что вы планируете делать у косметолога, важно понимать, что любая процедур должна улучшить ваше состояние, а не ухудшить его.

Врач и доказательная медицина

Поскольку косметолог — это прежде всего врач, то и действовать он должен в рамках доказательной медицины. Если специалист прописывает вам препарат с недоказанной эффективностью или, того хуже, гомеопатические средства, то перед вами специалист, который дискредитирует сам себя и свою компетенцию.

Все сертифицированные лекарственные препараты проходят клинические исследования, как установлено международными и внутренними регуляторными нормами, золотой стандарт в этом случае — двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. Косметологические препараты должны быть зарегистрированы.

Проверить регистрацию можно на сайте Минздрава. Что касается гомеопатии, то подобный метод лечения антинаучный по своей природе. Не стоит этим увлекаться.

Доказательная медицина на то и доказательная, что ее эффективность уже подтверждена. Если у вас есть сомнения относительно эффективности препарата или процедуры, вы всегда можете взять паузу. Вы не обязаны принимать решение сию минуту, сидя в косметологическом кресле. И ни в коем случае вы не должны чувствовать себя неловко перед специалистом. Вы не у него в гостях, и он — не ваша подружка. Хотя, если все пойдет по плану, может ею стать.

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