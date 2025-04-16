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Как выбрать шоколад, который не навредит здоровью: советы нутрициолога
Оптимальная польза для здоровья начинается с 70% какао – именно такая концентрация улучшает состояние сосудов и уменьшает воспаление.
Шоколад — один из самых популярных вкусностей, но не все его виды одинаково безопасны для здоровья.
Как найти среди сотен упаковок на полках действительно качественный продукт, — объяснила нутрициолог Людмила Матишинец.
Какое содержание какао считается полезным
Оптимальная польза для здоровья начинается с 70% какао — именно такая концентрация обеспечивает наличие флавоноидов, действующих как антиоксиданты, улучшающих состояние сосудов и уменьшающих воспаление.
85% какао — содержит еще больше полезных веществ и меньше сахара
99% какао — почти не содержит сахара, но имеет горький вкус, который не всем нравится
Сколько черного шоколада можно есть
Специалисты советуют употреблять 20-30 г шоколада с 85% содержанием какао несколько раз в неделю.
В частности, исследования показали, что ежедневное потребление такого шоколада в течение трех недель:
снижает уровень негативных эмоций
улучшает микробиом кишечника
способствует лучшему психоэмоциональному состоянию
Состав, на который следует обратить внимание
Полезные ингредиенты:
какао-масса, какао-масло
тростниковый сахар (в умеренном количестве)
натуральная ваниль или экстракт ванили
Чего лучше избегать:
пальмовое масло, гидрогенизированные жиры
ванилин (синтетический ароматизатор)
эмульгаторы типа Е476
мальтодекстрин, глюкозные сиропы.
Обращайте внимание не только на процент какао — в составе может быть 70% какао, но сахар стоит первым в списке ингредиентов, а значит, его в составе больше всего.
Идеально, если сахара не больше 20-25 г на 100 г шоколада, а в списке ингредиентов он занимает третье или ниже место.
Что с подсластителем
Шоколад на основе эритрита, стевии или алулозы может быть хорошей альтернативой, если вы избегаете сахара (например, при диабете или диете).
Аспартам и сукралоза — нежелательны из-за неоднозначных исследований их влияния на метаболизм.
Полезные и вредные добавки
Что можно:
орехи (миндаль, фундук, грецкие)
взбитые ягоды
какао-крупка
Чего лучше избегать:
карамель, трюфели, печенье, маршмелоу
цукаты в сиропе, особенно с глюкозно-фруктозным составом
Правильный выбор шоколада — это не только о вкусе, но и о сознательном подходе к питанию.
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