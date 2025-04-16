Как выбрать шоколад, который не навредит здоровью: советы нутрициолога

Шоколад. / © Unsplash

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Шоколад — один из самых популярных вкусностей, но не все его виды одинаково безопасны для здоровья.

Как найти среди сотен упаковок на полках действительно качественный продукт, — объяснила нутрициолог Людмила Матишинец.

Какое содержание какао считается полезным

Оптимальная польза для здоровья начинается с 70% какао — именно такая концентрация обеспечивает наличие флавоноидов, действующих как антиоксиданты, улучшающих состояние сосудов и уменьшающих воспаление.

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85% какао — содержит еще больше полезных веществ и меньше сахара

99% какао — почти не содержит сахара, но имеет горький вкус, который не всем нравится

Шоколад. / © Unsplash

Сколько черного шоколада можно есть

Специалисты советуют употреблять 20-30 г шоколада с 85% содержанием какао несколько раз в неделю.

В частности, исследования показали, что ежедневное потребление такого шоколада в течение трех недель:

снижает уровень негативных эмоций

улучшает микробиом кишечника

способствует лучшему психоэмоциональному состоянию

Состав, на который следует обратить внимание

Полезные ингредиенты:

какао-масса, какао-масло

тростниковый сахар (в умеренном количестве)

натуральная ваниль или экстракт ванили

Чего лучше избегать:

пальмовое масло, гидрогенизированные жиры

ванилин (синтетический ароматизатор)

эмульгаторы типа Е476

мальтодекстрин, глюкозные сиропы.

Шоколадные конфеты. / © pixabay.com

Обращайте внимание не только на процент какао — в составе может быть 70% какао, но сахар стоит первым в списке ингредиентов, а значит, его в составе больше всего.

Идеально, если сахара не больше 20-25 г на 100 г шоколада, а в списке ингредиентов он занимает третье или ниже место.

Что с подсластителем

Шоколад на основе эритрита, стевии или алулозы может быть хорошей альтернативой, если вы избегаете сахара (например, при диабете или диете).

Аспартам и сукралоза — нежелательны из-за неоднозначных исследований их влияния на метаболизм.

Полезные и вредные добавки

Что можно:

орехи (миндаль, фундук, грецкие)

взбитые ягоды

какао-крупка

Чего лучше избегать:

карамель, трюфели, печенье, маршмелоу

цукаты в сиропе, особенно с глюкозно-фруктозным составом

Правильный выбор шоколада — это не только о вкусе, но и о сознательном подходе к питанию.

Раньше мы рассказывали, как правильно употреблять имбирь и зачем.