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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
197
Время на прочтение
2 мин

Как выбрать шоколад, который не навредит здоровью: советы нутрициолога

Оптимальная польза для здоровья начинается с 70% какао – именно такая концентрация улучшает состояние сосудов и уменьшает воспаление.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Шоколад

Шоколад. / © Unsplash

Шоколад — один из самых популярных вкусностей, но не все его виды одинаково безопасны для здоровья.

Как найти среди сотен упаковок на полках действительно качественный продукт, — объяснила нутрициолог Людмила Матишинец.

Какое содержание какао считается полезным

Оптимальная польза для здоровья начинается с 70% какао — именно такая концентрация обеспечивает наличие флавоноидов, действующих как антиоксиданты, улучшающих состояние сосудов и уменьшающих воспаление.

  • 85% какао — содержит еще больше полезных веществ и меньше сахара

  • 99% какао — почти не содержит сахара, но имеет горький вкус, который не всем нравится

Шоколад. / © Unsplash

Шоколад. / © Unsplash

Сколько черного шоколада можно есть

Специалисты советуют употреблять 20-30 г шоколада с 85% содержанием какао несколько раз в неделю.

В частности, исследования показали, что ежедневное потребление такого шоколада в течение трех недель:

  • снижает уровень негативных эмоций

  • улучшает микробиом кишечника

  • способствует лучшему психоэмоциональному состоянию

Состав, на который следует обратить внимание

Полезные ингредиенты:

  • какао-масса, какао-масло

  • тростниковый сахар (в умеренном количестве)

  • натуральная ваниль или экстракт ванили

Чего лучше избегать:

  • пальмовое масло, гидрогенизированные жиры

  • ванилин (синтетический ароматизатор)

  • эмульгаторы типа Е476

  • мальтодекстрин, глюкозные сиропы.

Шоколадные конфеты. / © pixabay.com

Шоколадные конфеты. / © pixabay.com

Обращайте внимание не только на процент какао — в составе может быть 70% какао, но сахар стоит первым в списке ингредиентов, а значит, его в составе больше всего.

Идеально, если сахара не больше 20-25 г на 100 г шоколада, а в списке ингредиентов он занимает третье или ниже место.

Что с подсластителем

Шоколад на основе эритрита, стевии или алулозы может быть хорошей альтернативой, если вы избегаете сахара (например, при диабете или диете).

Аспартам и сукралоза — нежелательны из-за неоднозначных исследований их влияния на метаболизм.

Полезные и вредные добавки

Что можно:

  • орехи (миндаль, фундук, грецкие)

  • взбитые ягоды

  • какао-крупка

Чего лучше избегать:

  • карамель, трюфели, печенье, маршмелоу

  • цукаты в сиропе, особенно с глюкозно-фруктозным составом

Правильный выбор шоколада — это не только о вкусе, но и о сознательном подходе к питанию.

Раньше мы рассказывали, как правильно употреблять имбирь и зачем.

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Дата публикации
Количество просмотров
197
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