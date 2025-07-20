Как яйца и насыщенные жиры влияют на уровень холестерина - исследование

Завтрак / © Pexels

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Новые научные данные опровергают распространенное убеждение о вреде яиц для сердечно-сосудистой системы. Австралийские ученые из Университета Южной Австралии доказали, что именно насыщенные жиры, а не пищевой холестерин, являются главным фактором повышения уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови.

Об этом пишет издание The American Journal of Clinical Nutrition.

В рандомизированном контролируемом кроссовер-исследовании приняли участие 61 взрослый с нормальным или умеренно повышенным уровнем холестерина. Целью было оценить отдельное влияние холестерина из пищи (в частности из яиц) и насыщенных жиров на липидный профиль крови.

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В течение исследования участники поочередно придерживались трех различных пятинедельных диет, каждая из которых имела одинаковую калорийность:

Высокохолестериновая, маложировая диета с двумя яйцами ежедневно.

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров, но без яиц.

Контрольная диета с высоким содержанием и насыщенных жиров, и холестерина, с одним яйцом в неделю.

Результаты показали, что потребление двух яиц ежедневно на фоне низкого уровня насыщенных жиров снижало уровень ЛПНП по сравнению с контрольной диетой. Напротив, диета без яиц, но с высоким содержанием насыщенных жиров, не влияла на «плохой» холестерин. Все участники хорошо придерживались предписанных режимов питания.

Ключевым открытием стало то, что содержание насыщенных жиров статистически значимо коррелировало с повышенным уровнем ЛПНП, тогда как пищевой холестерин — нет. Это еще раз подтверждает: в большинстве случаев повышение холестерина в крови провоцирует именно употребление насыщенных жиров, а не продуктов, богатых холестерином, таких как яйца.

Дополнительно исследователи изучали уровни лютеина и зеаксантина в крови — антиоксидантов, содержащихся в желтках. Они хорошо усваиваются и могут положительно влиять на физическую активность и липидный обмен. При потреблении яиц их уровень возрастал, однако также увеличивалось количество мелких частиц ЛПНП, которые считаются более атерогенными. Это может частично нивелировать положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье.

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Авторы подчеркивают: хотя употребление двух яиц в день в рамках здоровой диеты не повышает уровень ЛПНП и даже может его снижать, оценка общего влияния на сердечно-сосудистый риск требует учета структуры частиц липопротеинов.

Исследование было зарегистрировано в базе ClinicalTrials.gov (номер NCT05267522). Его финансирование обеспечил Egg Nutrition Center, однако, по словам авторов, спонсор не имел влияния на методику, ход или анализ результатов исследования.

Напомним, ранее мы писали о том, какие полезные компоненты содержат куриные яйца, какое количество их можно потреблять без вреда для здоровья.