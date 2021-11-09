Как за 30 секунд избавиться от нежелательной эрекции: советы врача

Случайная эрекция в самый неподходящий момент случалась почти у каждого мужчины. Однако есть метод, который позволит избавиться от нежелательного возбуждения за считанные секунды.

Британский хирург и врач Каран Радж рассказал, что нужно сделать, чтобы избавиться от эрекции, возникшей в неподходящий момент.

Об этом информирует Men's Health.

Случайная эрекция в самый неподходящий момент случалась почти у каждого мужчины. Конечно, есть очевидный способ справиться с этим – мастурбация, но не всегда для этого процесса находится время и место. Также это не прохладный душ. К счастью, существует научно доказанный метод, как за 30 секунд избавиться от эрекции.

Британский хирург и врач Каран Радж рассказывает, что нужно сделать, чтобы избавиться от внезапной эрекции, независимо от того, что нужно сделать: встать с рабочего места в офисе или просто помочиться в туалете.

Напрячь мышцу

"Когда вы напрягаете любую мышцу тела, особенно большую, например, бедро. Тогда кровь будет перенаправляться к изогнутой мышце. Напряжение также может помочь вам сосредоточиться на чем-то другом, и когда ваш ум блуждает, вы увидите, как ваш "экскалибур" превращается в вялый хот-дог", — объясняет врач.

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Считается, что внезапная эрекция, утром после пробуждения или в любое другое время, вызвана колебанием уровня тестостерона. Она может возникать часто в течение дня и ночи, особенно во время сна. Другими причинами спонтанной эрекции, кроме сексуального возбуждения, могут быть случайная стимуляция от тесной одежды, непроизвольный рефлекс на раздражители или даже реакция на стресс.

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