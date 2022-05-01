Как заботиться о здоровье во время войны – чек-лист

Война России против Украины длится более двух месяцев. В таких условиях многие люди перестали уделять достаточно внимания собственному здоровью.

Восстанавливать утраченное здоровье сложно, трудно, а иногда очень дорого.

Что делать, чтобы сохранить здоровье во время войны, советуют в Национальной службе здоровья Украины.

Шаг 1. Заботьтесь о ментальном здоровье

Для этого советуем потреблять информацию дозированно и только из официальных источников, делать ежедневную домашнюю рутину, планировать дальнейшую жизнь, соблюдая правила маленьких шагов. Если нуждаетесь в психологической помощи — не стесняйтесь обратиться к психологу. Кстати говоря,

"Горячая линия" Министерства здравоохранения по номеру 0 800 211 444 предлагает квалифицированную бесплатную помощь психологов. Она работает с 9 утра до 6 вечера в рабочие дни и с десяти до пяти в выходные.

Шаг 2. Если не можете начать с себя – начните с помощью других

Например, помогите родным или знакомым рядом с вами. Узнайте, нужна ли им медицинская помощь. Выясните, где и как они могут получить необходимую медицинскую помощь и как изменились правила ее предоставления во время военных действий. Для подробной информации можно звонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Также при необходимости помогите старшим родным получить "Доступные лекарства" по электронному рецепту.

Шаг 3. Получите консультацию семейного врача по здоровому питанию и физической активности и следуйте этим рекомендациям

Путь к здоровой жизни начинается с простых вещей – с движения с утра, с просмотра ежедневного рациона относительно более полезных продуктов. Обратитесь к семейному врачу за рекомендациями по здоровому образу жизни – это входит в список безвозмездных услуг первичной медицинской помощи. Следуйте его советам – и совсем скоро вы почувствуете, что появилось гораздо больше сил.

Если вы или ваш врач переехали, вы можете обратиться к нему по телефону, мессенджерам, почте. Или – посетить специалиста в ближайшем заведении первичной медицинской помощи. Заключать для этого новую декларацию не нужно.

Шаг 4. Следите за важными показателями здоровья

Во время продолжительного стресса хронические заболевания обостряются. Однако в стрессе человек хуже испытывает свои физические потребности, поэтому изменения может даже не замечать. Поэтому напоминаем о необходимости регулярно измерять давление тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, контролировать сахар людям с диабетом. Если нужных средств нет, обратитесь к семейному врачу.

Шаг 5. Принимайте "Доступное лекарство", назначенное врачом, непрерывно

Национальная служба здоровья заботится о том, чтобы медицинские услуги были доступны для украинцев независимо от их местонахождения. Если вы переехали в более безопасное место, вы можете попросить вашего врача выписать электронный рецепт на "Доступное лекарство" по телефону.

Кроме того, рецепт может выписать врач ближайшего заведения первичной медицинской помощи. Если доступа к электронной медицинской системе нет – он сможет выписать бумажный рецепт.

Шаг 6. Не откладывайте визит – посетите врачей, которые вам нужны

Если вы в безопасности, позаботьтесь о медицинских процедурах, которые должны были сделать до войны и отложили из-за военных действий. Если до войны нуждались в определенных обследованиях – возьмите направление и пройдите их. Если у вас уже есть направление к узкому специалисту или на исследование, позвоните в контакт-центр НСЗУ, чтобы узнать адрес ближайшего заведения, имеющего ресурсы и где нужен специалист.

Если требуется плановая медицинская операция – возьмите направление у лечащего врача и узнайте в контакт-центре НСЗУ перечень заведений, которые проводят необходимые операции во время военного положения.

Помните, программа медицинских гарантий работает в Украине, несмотря на войну. Вы можете получить бесплатную качественную медицинскую помощь, когда это требуется.

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