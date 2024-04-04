Как замедлить процесс старения – новое исследование выявило неожиданную связь с мыслями

Старение человеческого тела неизбежно, ускоряется во время беременности или под влиянием стресса. Но есть и хорошая новость – этот процесс на клеточном уровне можно повернуть вспять.

Этим можно объяснить, почему наше восприятие своего тела может отличаться от того, на сколько лет мы выглядим по мнению других людей. Не спешите называть это оценочным суждением, потому что новое исследование выявило связь между оценкой возраста человека по внешнему виду и его общим состоянием здоровья.

Об этом пишет Science Alert.

Исследователи из университета Оклахомы обнаружили, что эйджистские комментарии, как негативные, так и позитивные, которые мы слышим от людей, могут иметь серьезные психологические последствия. А психологическое состояние в свою очередь влияет на физическое состояние тела. Поэтому именно от восприятия своего возраста зависит то, с какой скоростью человек стареет.

В исследовании ученые использовали информацию, собранную во время национального опроса о здоровом старении, проведенного в США в 2019 году. Респондентами стали 2006 человек от 50 до 80 лет.

Участники опроса отвечали, на сколько старше или младше своих сверстников они выглядят, а также какие комментарии получают от других людей относительно своего возраста и внешности.

Результаты опроса обнаружили, что 59% людей уверены, что выглядят моложе своего возраста и только 6% — считают, что их внешность добавляет им лет в глазах других людей. Кроме того, женщин больше заботит их внешность по сравнению с мужчинами. Они чаще считают, что выглядят моложе, и тратят гораздо больше денег на уход за внешностью.

Ученые также обнаружили связь состояния здоровья с комментариями о возрасте и внешности от других людей. Те респонденты, кто получал негативные комментарии о способности видеть, слышать или использовать современные гаджеты или технологии, чаще испытывали проблемы со здоровьем по сравнению с теми, кто получал комплименты. Те, кто был уверен в том, что другие люди видят их моложе "возраста по паспорту", как правило, имели лучшее состояние и физического и психологического здоровья.

Поэтому, по мнению ученых, некоторые люди могут попадать в замкнутый круг, когда их окружение из-за якобы благих намерений постоянно указывает им на негативные возрастные изменения, с которыми нужно бороться. Такие "советы" не только не приносят пользы, но и наоборот заставляют организм стареть с еще большей скоростью.

"Чувства и переживания эйджизма, коренящиеся в сосредоточенности нашего общества на молодости и предубеждении против старости, могут быть связаны со здоровьем, как психическим, так и физическим", — пояснила ведущий автор исследования Джули Обер Аллен.

Исследователи призывают людей пересмотреть свое отношение к старению и пожилым людям, ведь результаты их работы свидетельствуют о том, что люди, которые воспринимают свое старение положительно, а не как трагедию, живут дольше.

Напомним, женщина изобрела гениальный способ остановить старение. Чтобы остановить время и замедлить процессы старения, достаточно добавить в свой рацион один овощ.

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