Как заменители сахара действительно влияют на организм и чем они опасны

Сахар в своей основной форме — глюкозе — безвреден для организма / © Фото из открытых источников

В последние годы заменители сахара стали почти символом здорового питания. Стевия, эритритол, сукралоза, аспартам, ксилитол, бессахарные сиропы — они повсюду.

Однако в последние годы были проведены исследования, опровергающие предположение о том, что подсластители полностью безвредны, пишет gizmodo.com.

Как сахарозаменители влияют на организм

Сахарин (Е954). Его добавляют в диетические напитки, жвачки, таблетки-сахарозаменители. Но он — потенциальный канцероген, оказывающий влияние на гены, связанные с онкопроцессами, нарушение микробиоты.

Аспартом (Е951). Он есть в напитках «лайт», жвачках, десертах. Также проблемный: распадается к метанолу и нейроактивным аминокислотам, поэтому возможны головные боли, нейротоксичность, риски для мозга.

Стевия. Ее добавляют в чаи, десерты, подсластители «натуральные». При высоких дозах возможны гормональные эффекты (антиандрогенное действие), вздутие, горьковатый привкус.

Некалорийный подсластитель сукралоза, широко применяемый в диетических продуктах и напитках, может влиять на работу мозга, вызывая реакции, связанные с усилением аппетита.

Кроме того, исследователи доказали, что сукралоза и стевия могут потенциально изменять кишечный микробиом и негативно влиять на гены, связанные с метаболизмом и воспалением, — изменения, которые могут даже передаваться следующим поколениям.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, которые ведут малоактивный образ жизни) — до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

