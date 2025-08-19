Как занятость на пенсии влияет на счастье пожилых людей - исследование

Пенсионеры / © Pixabay

Исследование с участием более 5 тысяч жителей Израиля показало, что работа на пенсии не ухудшает удовлетворенность жизнью, а для некоторых пожилых людей даже положительно влияет на самочувствие. В то же время мотивация к труду оказалась разной для мужчин и женщин, отмечают ученые.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Happiness Studies.

Оказалось, что мужчины, которые продолжают работать на полную ставку после выхода на пенсию, чувствуют себя более удовлетворенными жизнью. Для них работа часто является ключевым элементом самоидентификации, а экономические потребности мотивируют оставаться активными на рынке труда.

Женщины, наоборот, испытывают повышенную удовлетворенность только в прибыльных и престижных профессиях. Количество рабочих часов для них не оказывает значительного влияния на эмоциональное состояние, а мотивацию формируют перспективы дохода и качество рабочей среды. Социальная реализация женщин чаще зависит от семьи и личных отношений, а не от занятости на работе.

Ученые подчеркивают, что работа на пенсии может способствовать здоровому старению и улучшению самочувствия, особенно у мужчин, которые переходят на пенсию. Они также отмечают, что будущие исследования должны сосредоточиться на доступности рабочих мест и возможности для пожилых людей совершенствовать свои профессиональные навыки.

Исследование подтверждает, что работа после пенсии не вредит эмоциональному благополучию ни одного из полов и может стать важным фактором социальной и психологической поддержки пожилых людей.

