Как защитить кожу и глаза от сухости в зимний период

Наслаждаясь зимней атмосферой дома и теплом пледа, люди часто не замечают, что холодный воздух и отопительные приборы вызывают серьезное обезвоживание организма. Сухость слизистых оболочек, раздражение глаз, стянутость кожи — лишь часть последствий низкой влажности воздуха в помещении.

Об этом отмечают эксперты медицинских ресурсов Healthline, WebMD и Cleveland Clinic.

Сообщается, что проблема зимнего обезвоживания имеет не только косметический, но и медицинский аспект, влияя на иммунитет и общее состояние организма.

Механизм зимней сухости

Причина проста: холодный воздух содержит мало водяных паров, а когда он нагревается внутри дома, относительная влажность падает еще больше. Сухой воздух начинает активно забирать воду из кожи, слизистых и волос, создавая эффект «внутренней засухи».

Последствия дефицита влаги в организме

Иммунитет: пересохшие слизистые носоглотки плохо фильтруют бактерии и вирусы, повышая риск простуд.

Глаза и горло: появляется ощущение песка в глазах, першение и дискомфорт при глотании.

Неврология: хроническое обезвоживание может провоцировать головную боль.

Кожа: стянутость, трещины на губах, обострение дерматитов и экземы.

Пищеварение: недостаточное потребление жидкости может вызвать запоры.

Стратегии борьбы с зимним обезвоживанием

Контроль влажности дома: оптимальный уровень — 30-50%. Увлажнитель или емкости с водой возле батарей помогут поддерживать комфортную атмосферу, не создавая среду для плесени.

Питьевой режим: не ждите жажды, она сигнализирует об уже имеющемся обезвоживании. Рекомендуется употреблять около 4% от массы тела жидкости ежедневно (примерно 2,5-3 литра для человека весом 70 кг), учитывая травяные чаи и супы.

Коррекция водных процедур: горячий душ разрушает липидный барьер кожи, удерживающий влагу. Лучше выбирать теплую воду и сократить время пребывания в ванной.

Уход за кожей: кремы и защитные средства наносят сразу после душа на влажную кожу, чтобы запечатать воду. При сильном воспалении или проблемной коже стоит обратиться к дерматологу.

Специалисты отмечают, что соблюдение простых правил помогает избежать «зимней засухи» и сохранить здоровье кожи, слизистых и общий иммунитет.

