Как защитить сердце без больших усилий: ученые озвучили простые правила для профилактики инфаркта

Всего одна простая привычка в ежедневном графике способна существенно изменить состояние вашего здоровья. Новое исследование британских ученых выявило доступный способ снизить рисксердечного приступа без особых усилий.

Об этом пишет Daily Express.

Новое исследование с участием 53 тысяч британцев показало, что даже минимальные изменения в привычках существенно снижают риск инфаркта и инсульта. Ученые из Австралии, Чили и Бразилии в течение восьми лет анализировали данные со смарт-часов и обнаружили: четыре с половиной минуты быстрой ходьбы, дополнительные 11 минут сна или 60 граммов овощей в день способны защитить сердце.

Такие простые шаги оказались особенно эффективными для людей с наименее здоровым образом жизни, которые спят менее шести часов и мало двигаются.

Исследователи также выяснили, что увеличение продолжительности сна до восьми часов, 40 минут физических упражнений и соблюдение правильного питания могут снизить риск на 57%.

«Изменения не обязательно должны быть большими, чтобы получить улучшение вашего состояния. Главное — это здоровый образ жизни, которого вы можете придерживаться», — отметила специалист Британского фонда сердца Эмили Макграт.

В то же время Национальная служба здравоохранения Великобритании напоминает, что есть несколько ключевых способов предотвратить риск возникновения сердечного приступа:

питайтесь здоровой, сбалансированной пищей

бросьте курить

следите за тем, чтобы ваше артериальное давление оставалось в пределах нормы.

