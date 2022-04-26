Как защититься от дифтерии: медики рассказали о надежных способах профилактики

Симптомы дифтерии возникают равномерно.
Прививки от дифтерии должны получать все – и дети, и взрослые на протяжении всей жизни, каждые 10 лет.
А как распознать дифтерию?
О симптомах болезни рассказали специалисты ВОЗ.
Признаки дифтерии появляются постепенно из-за повышения температуры и болей в горле.
Среди других симптомов возможны образование налета белого или сероватого цвета на миндалинах, осиплость голоса, отек шеи. Среди серьезных последствий дифтерии есть поражение сердца, почек, нервной системы.
Профилактика и защита
Единственным надежным способом профилактики дифтерии, столбняка и коклюша является вакцинация.
Детям делают прививку комбинированной вакциной в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В 6 и 16 лет проводится ревакцинация вакцинами с дифтерийно-столбнячным компонентом.
Взрослым для полной защиты необходима ревакцинация каждые 10 лет.
Если вы или ваш ребенок раньше не привились от этих заболеваний, необходимо получить как минимум три дозы вакцины с интервалом в месяц между первой и второй дозой и 6 месяцев между второй и третьей дозами с последующей ревакцинацией каждые 10 лет.
Даже если вы уже болели дифтерией, это не защита от повторного заболевания, поэтому каждый, кто выздоровел, должен вакцинироваться к выписке из больницы, независимо от предыдущего статуса вакцинации.
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