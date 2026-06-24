Как защититься от клещей: простой лайфхак с вещами, которые есть в каждом доме

Клещ / © unsplash.com

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С наступлением тепла прогулки на свежем воздухе, в парках и лесах скрывают серьезную опасность. Маленькие паукообразные паразиты, часто трудно заметить невооруженным глазом, могут атаковать человека и стать причиной длительного лечения или даже инвалидности.

Об этом пишет planeta.pl.

Медики бьют тревогу: даже один укус может нести серьезные последствия для здоровья, поскольку эти существа являются переносчиками опасных патогенов.

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Почему укус клеща смертельно опасен

Главное коварство паразитов состоит в том, что момент укуса практически невозможно почувствовать самостоятельно. Человек может часами ходить с клещом на теле даже не догадываясь об этом.

«Благодаря специально приспособленному аппарату гребного органа клещи могут крепко прикрепляться к коже и сосать кровь в течение длительного времени, часто не вызывая никаких подозрений. Кроме того, они выделяют особые вещества, снижающие болевые ощущения, поэтому их присутствие обычно замечают только через некоторое время», — отмечают эксперты.

Наибольшую угрозу представляют заболевания, которые они распространяют. В частности, речь идет о болезни Лайма (боррелиоз) и клещевом энцефалите. Именно поэтому крайне важно использовать эффективные методы профилактики перед каждым выходом на природу.

Как уберечься от клеща

Для того чтобы уберечься от приступа насекомых, необязательно покупать дорогие химические спреи или репелленты. Эксперты нашли простой и эффективный метод, основанный на естественных слабостях паразитов — они терпеть не могут резких запахов.

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«Этот метод заключается в отпугивании клещей с помощью ароматов, являющихся для них раздражителями. Возьмите обычный ватный косметический диск и нанесите на него несколько капель эфирного масла. Это может быть лаванда, дерево чайного гриба, гвоздика или эвкалипт. Потом просто положите этот диск в карман брюк, кофты или куртки», — рассказали специалисты.

Кроме использования аромамасел, специалисты рекомендуют применять механические методы очищения одежды, которые помогают избавиться от насекомых еще до того, как они доберутся до кожи.

Одним из очень хороших способов является механическое удаление клещей из одежды еще до того, как они успеют погрузиться в кожу. Для этого используют липкие ролики для чистки одежды, которыми тщательно протирают штанины, рукава и другие части гардероба. Это позволяет эффективно поймать мелких, часто незаметных паразитов», — советуют эксперты.

Еще одним надежным решением является использование широкого скотча или клейкой ленты. Ею рекомендуют обматывать зоны запястий и косточек — именно те места, через которые клещи чаще всего проникают под одежду. Такой барьер работает одновременно и как защита, и как ловушка, надежно останавливающая вредителей на подступах к телу.

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Сезон клещей в Украине — последние новости

Напомним, клещи лучше всего чувствуют себя во влажных и затененных местах с густой растительностью, где могут дольше выживать и ждать животных или людей. Именно поэтому двор с высокой травой, грудами листьев, заросшими кустарниками и другими местами, где задерживается влага, может стать для них благоприятной средой. Эксперты также рассказали о самом эффективном подходе для борьбы с паразитами.

К слову, многие клещевые инфекции начинаются схожими симптомами: повышением температуры, ознобом, головной болью, слабостью и болями в теле. Кроме болезни Лайма, клещи могут передавать анаплазмоз, бабезиоз, эрлихиоз, пятнистую лихорадку Скалистых гор, а также провоцировать альфа-гал синдром — аллергию на красное мясо. Большинство этих заболеваний успешно лечатся антибиотиками при раннем обращении к врачу.

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