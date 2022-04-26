Как защититься от кори и краснухи: медики рассказали о надежных способах профилактики

Как защититься от кори и краснухи: медики рассказали о надежных способах профилактики

Взрослым, если они пропустили прививку от кори в детстве, следует иметь по меньшей мере одну дозу вакцины против кори и краснухи для защиты.

Первыми признаками кори и краснухи является повышение температуры тела, через несколько дней после которого появляется сыпь.

Человек, болеющий корью, чувствует усталость, может терять аппетит, а также иметь другие симптомы, подобные симптомам респираторных инфекций, таких как кашель, насморк и конъюнктивит.

Во время заражения краснухой может наблюдаться увеличение лимфатических узлов и боли в суставах, сообщают медики.

Оба заболевания, особенно корь, могут приводить к серьезным последствиям, в том числе с поражением легких (пневмония) и головного мозга (энцефалит). Краснуха у беременных может привести к развитию синдрома врожденной краснухи у новорожденных и вызвать катаракту, глухоту, врожденные пороки сердца и нарушение интеллектуального развития.

Защита от кори и краснухи

Единственным надежным способом профилактики кори и краснухи есть вакцинация.

В Украине вакцинацию детей для профилактики кори, паротита и краснухи проводят дважды в возрасте 12 месяцев и 6 лет комбинированной вакциной КПК.

Для полной защиты этих заболеваний необходимо получить две дозы вакцины. Если ваш ребенок не получил две дозы, их можно получить с интервалом в один месяц для обеспечения полной защиты.

Взрослым, если они пропустили прививку от кори в детстве, следует иметь по меньшей мере одну дозу вакцины против кори и краснухи для защиты.