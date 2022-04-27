Как защититься от полиомиелита: медики рассказали о надежных способах профилактики

Как защититься от полиомиелита: медики рассказали о надежных способах профилактики

В конце 2021 года в Украине была зафиксирована вспышка полио. Что это за болезнь и есть ли у нее защита?

Распространяется полиомиелит от человека через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Вирус проникает в организм через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая пожизненный паралич.

Симптомы полиомиелита

Основными симптомами полиомиелита являются лихорадка, усталость, головные боли, тошнота, рвота и диарея.

Вирус, вызывающий заболевание, передается от человека к человеку через загрязненную воду, продукты питания, грязные руки и т.д., чаще всего при тесном контакте в общине. Приблизительно в 1 из 200 случаев при инфицировании развивается необратимый паралич конечностей, 5-10% таких людей умирают из-за паралича дыхательных мышц.

В конце 2021 года в Украине зафиксирована вспышка полиомиелита. По состоянию на середину апреля 2022 года от заболевания пострадало более 20 детей, у двоих из них развился паралич.

Вирус полиомиелита продолжает циркулировать в окружающей среде в Украине и представляет опасность.

Профилактика полиомиелита

Единственным надежным способом предотвращения развития полиомиелита есть вакцинация.

В Украине вакцинацию детей для профилактики полиомиелита осуществляют в возрасте 2, 4 месяцев инактивированной полиомиелитной вакциной и 6, 18 месяцев и 6, 14 лет оральной вакциной с ослабленным вирусом.

Если ребенок не привит против полиомиелита, то нужно немедленно получить как минимум три дозы вакцины с интервалом в один месяц между каждой из доз.

В случае выявления случая заболевания, прививки должны получить все непривитые от полиомиелита люди, которые находились в контакте с инфицированным человеком, и все те, чей статус вакцинации неизвестен.

Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:

как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;

на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.

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