Как жить дольше без спортзала: ученые назвали минимальную норму активности

Физическая активность / © pexels.com

Новое масштабное исследование показало, что даже 5 минут интенсивного движения ежедневно могут снизить риск смерти на 10%. Ученые проанализировали данные 130 тыс. людей и обнаружили простую формулу долголетия, доступную каждому.

Об этом пишет Sciencealert.

Анализ информации с фитнес-устройств более 130 тыс. человек из разных стран показал, что дополнительные 5 минут двигательной активности ежедневно или уменьшение времени сидения на 30 минут связаны со снижением риска преждевременной смерти.

Детали и результаты исследования о движении и продолжительности жизни

Исследование провела команда Норвежской школы спортивных наук. Ученые выделили две группы: группу повышенного риска, в которую вошли 20% наименее активных участников, и более широкую популяционную группу, включавшую всех, кроме 20% самых активных людей.

«Небольшие и реалистичные увеличения физической активности умеренной и высокой интенсивности на 5 минут в день могут предотвратить до 6% всех смертей в группе высокого риска и до 10% — в общепопуляционном подходе. Сокращение сидячего образа жизни на 30 минут в день может предотвратить меньшую, но все же значимую долю смертей в обоих сценариях риска», — отмечают авторы в своей научной публикации.

Полученные результаты основываются на статистическом моделировании, а не на долговременном наблюдении за поведением участников. Исследователи оценивали индивидуальный риск смерти и сравнивали его с показателями других людей, чтобы спрогнозировать влияние изменений уровня активности.

По оценкам ученых, самую большую пользу от таких изменений могут получить люди с малоподвижным образом жизни, которые большую часть дня проводят сидя. Именно для них даже небольшие шаги могут дать ощутимый эффект.

Дальнейшие научные поиски

Хотя исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямой причинно-следственной связи, масштаб собранных данных и сила выявленной зависимости свидетельствуют о целесообразности дальнейших научных поисков.

«Мы анализировали только общую смертность, поэтому будущие исследования должны охватить и другие показатели здоровья. Также нужны дополнительные исследования с использованием устройств для измерения физической активности в странах с низким и средним уровнем доходов, где возрастная структура, уровень подвижности и бремя заболеваний отличаются от тех, что были учтены в этом исследовании», — отмечают авторы.

Эти выводы могут вдохновить тех, кому сложно регулярно заниматься спортом или не хватает времени на тренировки. Даже несколько минут быстрой ходьбы, поездка на велосипеде или полчаса активности вместо сидения способны повлиять на здоровье.

Сколько времени надо двигаться для пользы для здоровья?

Безусловно, больший объем движения приносит больше пользы: Всемирная организация здравоохранения советует не менее 150 минут физической активности умеренной или высокой интенсивности в неделю. В то же время и небольшие шаги не являются бесполезными.

«Главное послание, которое мы хотим донести, заключается в том, что каждое движение имеет значение, а привлечение неактивных людей к любой физической деятельности дает наибольший прирост пользы для здоровья», — отметил исследователь сидячего поведения Дэниел Бейли из Лондонского университета Брунеля, который не участвовал в исследовании.

«Поэтому врачи, политики и общественные кампании вполне могут поддерживать людей во внедрении таких небольших изменений как стартовой точки, что со временем поможет увеличить уровень физической активности», — добавил Бейли.

К слову, новое исследование Гарвардской школы медицины доказывает, что ежедневная ходьба непосредственно защищает мозг от болезни Альцгеймера. Ученые выяснили, что 3000 — 5000 шагов в день замедляют накопление вредного тау-белка, что дает 3 года защиты от когнитивного спада, а увеличение активности до 7000 шагов обеспечивает целых 7 дополнительных лет здоровья мозга. Физическая активность улучшает кровообращение, уменьшает воспаление и стимулирует выработку нейропротекторов, поэтому даже обычные прогулки являются критически важными для сохранения памяти и умственных способностей.