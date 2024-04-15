Как жить дольше: названы самые доступные способы активности, которые добавят три года жизни

Ученые уверены, что один из ключей к долголетию – это движение.

Ученые заявили, что ежедневная 15-минутная активность может способствовать продлению жизни на несколько лет и замедлить процесс старения.

Об этом пишет Daily Express.

Исследование, на которое ссылается благотворительная организация AARP (Американская ассоциация пенсионеров), утверждает, что "15 минут ежедневной физической активности может увеличить продолжительность вашей жизни на три года". Исследователи Гарвардского университета добавили: "Преимущества увеличиваются с каждой последующей минутой активности".

Исследовательская группа ссылается на восьмилетнее исследование, продемонстрировавшее, что ежедневные 15-минутные физические упражнения "снижают смертность от всех причин на 14 процентов".

"Каждые дополнительные 15 минут физических упражнений в день снижали смертность в течение исследуемого периода еще на четыре процента", – отмечается в исследовании.

Доктор Дэниел Форман, кардиолог и гериатр из Гарвардского госпиталя Бригама, подчеркнул преимущества движения.

"Физические упражнения снижают уязвимость к сердечным приступам, сердечной недостаточности, заболеваниям периферических артерий и аритмии. Вы не только чувствуете себя лучше, но и лучше функционируете", — сказал он.

Для того чтобы получить пользу для здоровья, очень важно ежедневно двигаться. "Выбирайте активность, которая вам нравится, потому что вы с большей вероятностью будете ее выполнять", – добавил доктор Форман.

Этот список упражнений, предоставленный Национальной службой здравоохранения, может быть отнесен к вашей 15-минутной ежедневной зарядке:

Быстрая ходьба

Танцы

Тайцзи

Водная аэробика

Езда на велосипеде

Парный теннис

Работа с газонокосилкой

Пешие прогулки

Катание на роликах

Бег трусцой

Бег

Плавание

Футбол

Регби

Нетбол

Хоккей

Прыжки через скакалку

Гимнастика

Боевые искусства

Пилатес

Отжимания

Приседания

Работа с эспандерами

Мытье машины

Ходьба по лестнице

Ходьба по эскалатору

Последующие исследования Европейского общества кардиологов показали, что 15 минут активности действительно могут прибавить вам лет жизни. Доктор Дэвид Гупин сказал: "Хорошо известно, что регулярная физическая активность оказывает лучшее общее влияние на здоровье, чем любое медицинское лечение".

В своей исследовательской работе он обнаружил, что для тех, кто занимался физическими упражнениями не менее 15 минут в день, риск смерти был на 22 процента ниже.

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Доктор Гупин и его команда проанализировали данные 1011 человек, за которыми наблюдали в течение 12 лет, и 122417 человек в возрасте 60 лет со средним периодом наблюдения 10 лет. За период наблюдения было зафиксировано 88 смертей в первой группе когорты и 18122 смерти в другой группе.

Исследователи отметили, что риск смерти снижался в ответ на уровень физической активности.

"По сравнению с теми, кто был неактивным, пожилые люди с низким, средним и высоким уровнем активности имели на 22%, 28% и 35% более низкий риск смерти, соответственно", — отметили исследователи.

Напомним, новое исследование выявило неожиданную связь с мыслями и замедление процесса старения. Старение ускоряется в определенные периоды жизни, но этот процесс можно вернуть вспять.

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