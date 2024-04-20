Какая болезнь станет причиной следующей пандемии: большинство исследователей уверены, что знают ее

Ученые назвали четыре самых опасных вируса, которые могут вызвать глобальную вспышку смертельного заболевания.

Более половины, а именно 57% ведущих ученых в области здравоохранения уверены, что следующим инфекционным заболеванием, которое приведет к смертельной пандемии, станет новый штамм вируса гриппа.

Об этом пишет The Guardian.

В международном опросе о следующей пандемии приняли участие 187 ведущих ученых, а его результаты будут обсуждаться в ближайшие выходные на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) в Барселоне.

Такой знакомый всем людям грипп на самом деле наибольшая угроза, убеждены исследователи. Многолетние исследования вируса гриппа показали, что он постоянно мутирует и активно эволюционирует.

"Каждую зиму грипп появляется. Эти вспышки можно назвать маленькими пандемиями. Они более или менее контролируются, потому что разные штаммы, которые их вызывают, недостаточно вирулентны [заразны – ред.], но так не обязательно будет всегда", – объяснил Йон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета, проводивший опрос.

Второй по вероятности причиной пандемии ученые назвали Disease X – пока не идентифицированный вирус. Такое мнение высказали 21% участвовавших в опросе экспертов. Этот неизвестный науке микроорганизм появится неожиданно, вероятно, так, как возник вирус Sars-CoV-2, вызвавший пандемию Covid-19.

Третье место по вероятности возникновения пандемии 15% ученых отдали именно вирусу Sars-CoV-2. По их мнению, пандемия Covid-19 может повториться в ближайшее время.

Не стоит также забывать о вирусе птичьего гриппа, жертвами которого за последние четыре года стали миллионы домашних и диких птиц. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили об угрожающем распространении птичьего гриппа H5N1, который недавно мутировал и стал заразным для некоторых видов млекопитающих, в частности для скота. В настоящее время в 12 штатах США зафиксированы вспышки птичьего гриппа у млекопитающих.

В ВОЗ предупредили: чем больше видов млекопитающих может заражать вирус, тем больше рисков, что однажды он эволюционирует в штамм, опасный для человека.

Напомним, ВОЗ сообщила о гибели людей из-за "попугайной лихорадки". Случаи этой бактериальной инфекции, переносимой птицами, выявили в Австрии, Дании, Германии, Швеции и Нидерландах.

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