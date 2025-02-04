Какая ежедневная привычка может снизить риск инсульта: ученые шокировали подробностями

Здоровье человека зависит не только от генетики, но и от ежедневных привычек, в частности в области гигиены полости рта. Исследования показывают, что регулярное использование зубной нитки может значительно снизить риск серьезных заболеваний, таких как инсульт.

Об этом пишет Express Health.

В частности, ученые опросили более 6000 человек по поводу их привычек в уходе за зубами и оценили факторы здоровья, такие как артериальное давление, уровень холестерина, вес и курение. Результаты показали, что регулярно пользовавшиеся зубной нитью имели на 22% меньше шансов получить ишемический инсульт — блокирование кровотока к части мозга.

Еще более значительным был эффект в случае кардиоэмболического инсульта, когда тромб попадает из сердца в мозг. Риск этого типа инсульта снижался на 44%.

Кроме того, люди с хорошей гигиеной полости рта реже страдали нерегулярным сердцебиением, кариесом и пародонтозом.

Специалисты объясняют, что гигиена полости рта влияет на воспалительные процессы в организме и отверждение артерий. Уменьшение инфекций полости рта из-за использования зубной нитью помогает снижать риски инсульта.

Несмотря на распространенное мнение, уход за зубами не обязательно должен быть дорогим.

Дополнительно следует помнить, что в 2022 году заболевания ротовой полости, такие как кариес и воспаление десен, поразили более 3,5 миллиарда человек в мире. Правильная гигиена, включая использование зубной нитью, поможет снизить эти риски.

Напомним, новое исследование американских ученых показало, что алкоголь может оказаться полезным для работы мозга.

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