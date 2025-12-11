Кровь / © pixabay.com

Новый анализ генетических данных показал: люди с вариацией группы крови А имеют несколько более высокую вероятность пережить инсульт до 60 лет. Исследование, опубликованное в 2022 году, стало одним из самых масштабных в этой сфере и углубило понимание того, как биологические особенности могут влиять на состояние сосудов.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Авторы работы проанализировали результаты 48 генетических исследований — около 17 тысяч пациентов, перенесших инсульт в возрасте 18-59 лет, и почти 600 тысяч людей из контрольной группы. Ученые обнаружили: именно подгруппа крови А1 демонстрирует статистически значимую связь с ранним инсультом.

По словам профессора Стивена Киттнера из Университета Мэриленда, количество инсультов в молодом возрасте растет, но причин этого явления исследовано мало. Новые данные показывают: носители вариации группы А (2 группа крови) имеют примерно на 16% выше риск инсульта до 60 лет, тогда как у людей с генотипом O1 (1 группа крови) этот риск ниже на 12%.

Несмотря на это, ученые отмечают: дополнительный риск является небольшим и не требует специального скрининга. Механизм влияния также окончательно не определен, но, вероятно, связан с факторами свертывания крови и формированием тромбов. Исследование также подтвердило: группа В (3 группа крови) связана с примерно 11% повышением риска инсульта независимо от возраста.

Интересно, что в выборке людей старше 60 лет связь между группой крови А и инсультом практически исчезала, что может свидетельствовать о различных механизмах развития заболевания в разном возрасте. У более молодых пациентов инсульты реже связаны с атеросклерозом и чаще — с формированием тромбов.

Ученые подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования, в частности с более разнообразной выборкой участников. Ведь предварительные данные основываются преимущественно на исследованиях в Северной Америке, Европе и нескольких странах Азии, где только треть участников — неевропейского происхождения.

Несмотря на потенциальные риски, общая картина остается неизменной: инсульты чаще случаются у людей старшего возраста, а на риски значительно влияют образ жизни, хронические заболевания и другие факторы, которые можно контролировать.

