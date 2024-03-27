Какая каша самая полезная: врачи рекомендуют есть ее каждый день

Эти крупы содержат большое количество витаминов и макроэлементов, которые очень важны для нашего здоровья.

Наверняка всех, кто следит за своим рационом, беспокоит вопрос – какая из каш самая полезная. Врачи дают однозначный ответ на этот вопрос. Рассказываем, какие каши самые полезные для здоровья, их рекомендуется есть каждый день.

Какая польза гречки

Медики и ученые доказали, что наиболее полезной для здоровья человека будет гречка. Поскольку она лидирует по содержанию полезных веществ для нашего организма. Гречневая каша не содержит глютена, являющегося сильным аллергеном, поэтому безопасна абсолютно для всех. Также крупа содержит наибольшее количество антиоксидантов, фолиевой и пантотеновой кислоты, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.

Гречка является рекордсменом среди продуктов питания по содержанию D-хироинозита, это вещество, нормализующее уровень сахара в крови. Гречневая каша вполне безопасна для аллергиков и диабетиков. И является самой полезной для женской половой системы.

Самой полезной считается зеленая гречка, не потерявшая после обработки витаминов и полезных соединений. Такая крупа содержит больше всего растительного белка, железа и клетчатки.

Какая польза овсянки

Здесь речь идет не об овсянке быстрого приготовления, а о той, которая подверглась минимальной обработке. Овсяная каша богата антиоксидантами, растительной клетчаткой и железом. Крупа имеет низкий гликемический индекс, поэтому безопасна для диабетиков, полезна для крови и не вредит фигуре.

В составе овсяного зерна содержится бета-глюкан, снижающий "плохой" холестерин и предотвращающий развитие болезней сердца. Также он способствует росту полезных бактерий кишечника, поэтому овсяная каша очень полезна для пищеварительной системы нашего организма.

Овсяная каша способна ускорять метаболизм, улучшает пищеварительные процессы, налаживает работу печени и щитовидной железы.

Какая польза перловки

В перловой каше содержится много витаминов, в частности группы В и К, которые необходимы для нормального функционирования сердца и сосудов. Перловка считается самой полезной кашей для сердечно-сосудистой системы. Если ее регулярно есть, снизятся риски образования тромбов и бляшек.

Также перловка богата пищевыми волокнами, поэтому способна насытить организм на длительный промежуток времени. Эта каша довольно долго переваривается, но не повышает уровень глюкозы в крови, поэтому ее можно есть диабетикам.

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