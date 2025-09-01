Какая лучшая рыба для людей за 50: стоит копейки и в разы вкуснее и полезнее красной

Какая лучшая рыба для людей за 50 / © ТСН.ua

После 50 лет питание играет особую роль в сохранении здоровья. Организму уже нужна более легкая пища, богатая на белок, полезные жиры и минералы. Красная рыба, хоть и очень популярная, но дорогая, к тому же, часто выращена в искусственных условиях. Об этом мало кто знает, однако сельдь не уступает семге или форели по качеству мяса и пользе, однако доступна по цене и в разы вкуснее.

Почему именно сельдь — идеальный выбор для людей за 50: какая его польза

Источник омега-3 жирных кислот. Полиненасыщенные жиры поддерживают работу сердца, снижают риск инфарктов и инсультов, что особенно важно в зрелом возрасте.

Высокое содержание витамина D. Он помогает укреплять кости, бороться с остеопорозом и улучшает настроение.

Легкоусвояемый белок. Сельдь обеспечивает организм строительным материалом для мышц, без перегрузки пищеварительной системы.

Йод и селен. Эти микроэлементы поддерживают работу щитовидной железы и замедляют процессы старения.

Доступность. Сельдь в несколько раз дешевле красной рыбы, но по своим свойствам не уступает ей, а иногда даже превосходит.

Как правильно употреблять сельдь