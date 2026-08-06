Какая максимальная продолжительность жизни человека и какой сбой ускоряет старение

Биологическим максимумом продолжительности жизни считают 122 года / © pexels.com

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Старение организма может ускоряться из-за ухудшения работы иммунных клеток, которые перестают эффективно убирать поврежденные и старые клетки.

Об этом пишет издание SciTechDaily.

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Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что важную роль в этом процессе играют тканевые макрофаги — долгоживущие клетки иммунной системы, очищающие организм от отмерших и поврежденных клеток. С возрастом они работают хуже, поэтому в тканях накапливаются клетки, которые уже не выполняют свои функции, но продолжают выделять вещества, поддерживающие хроническое воспаление.

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Благодаря изобретению вакцин, антибиотиков, улучшению доступа к медицинским услугам, санитарии и осведомленности о здоровье, люди в XXI веке живут дольше, чем когда-либо раньше. Однако все достижения человечества в конце концов не смогут остановить биологические часы и избежать старения, пишет в свою очередь Popular Science.

Исследования доказывают, что естественный предел продолжительности жизни человека составляет примерно 122 года. Столько прожил самый старый человек в истории.

Директор Гарвардской школьной инициативы по старению Уильям Мейр отмечает, что существует разница между ожидаемой продолжительностью жизни и скоростью старения.

По его словам, на продолжительность жизни влияют многие факторы, такие как доход, образование, доступ к медицинской помощи и другие социально-экономические факторы.

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Однако это также влияет на скорость старения тела человека вследствие повреждения клеток организма. Важными факторами этого процесса считаются генетические факторы и влияние окружающей среды.

«Люди подвергаются воздействию накапливающихся в организме веществ, и это приводит к тому, что в какой-то момент организм становится недостаточно устойчивым, чтобы функционировать. Даже если вы представите человека, который живет заперт в комнате и никогда не испытывает никакого влияния окружающей среды, он умрет из-за биологических процессов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что знания нескольких языков связали с более медленным старением мозга.

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