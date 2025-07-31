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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
619
Время на прочтение
2 мин

Какая наибольшая польза дыни: почему врачи считают ее сезонной терапией для всего организма

Дыня — это не просто вкусный летний десерт, а настоящий природный врач, ведь она способна восстановить буквально все системы организма.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза дыни

Какая польза дыни / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, почему врачи считают дыню настоящей сезонной терапией, и как ее правильно есть, чтобы извлечь максимальную пользу.

Какая польза дыни для здоровья

  • В мякоти дыни содержится инозитол — вещество, успокаивающее нервную систему, снижающее тревожность, помогающее сосредоточиться и улучшающее работу мозга. Согласно исследованиям ученых, инозитол также способствует нормализации сна и уменьшению симптомов депрессии. Именно поэтому дыню рекомендуют включать в рацион в стрессовый период для организма.

  • Дыня для пищеварения. Сладкая мякоть содержит ферменты, активизирующие перистальтику кишечника. Она действует мягко, как природное слабительное средство, очищая пищеварительную систему без агрессивного воздействия. Особенно дыня полезна при запорах и «ленивом» желудке.

  • Сильный иммунитет и омоложение. Благодаря высокому содержанию бета-каротина, дыня не только укрепляет иммунитет, но и борется с преждевременным старением. Антиоксиданты уменьшают уровень оксидативного стресса в клетках, защищая ДНК от повреждений.

  • Сердце, печень, кожа. Дыня богата фолиевой кислотой, которая необходима для кроветворения, здоровья печени и кожи. А калий, которого в дыне немало, незаменим для поддержания работы сердца, регулирования давления и выведения излишней жидкости из организма. Кстати, калий также помогает избежать отеков в жару.

  • Настроение и лёгкость. Не менее важный элемент — это магний, отвечающий за хорошее настроение, снижающий уровень усталости и раздражительности. Именно поэтому после нескольких ломтиков дыни появляется чувство эмоциональной легкости и спокойствия.

Когда дыня может навредить: кому не стоит употреблять

  • Из-за высокого гликемического индекса дыню не следует употреблять людям с диабетом или преддиабетным состоянием.

  • Не следует есть ее перед сном, поскольку это может вызвать вздутие и дискомфорт.

  • Не совмещайте дыню с молоком, алкоголем и холодной водой, такие комбинации могут вызвать расстройства желудка.

Как правильно есть дыню, чтобы получить максимальную пользу

  • Лучше всего есть дыню отдельно от других продуктов, через 2 часа после основного приема пищи.

  • Идеальное время — первая половина дня, когда пищеварительная система самая активная.

  • Одна порция — 200-250 граммов, этого достаточно для пользы без риска.

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Дата публикации
Количество просмотров
619
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