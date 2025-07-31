Какая наибольшая польза дыни: почему врачи считают ее сезонной терапией для всего организма

Рассказываем, почему врачи считают дыню настоящей сезонной терапией, и как ее правильно есть, чтобы извлечь максимальную пользу.

В мякоти дыни содержится инозитол — вещество, успокаивающее нервную систему, снижающее тревожность, помогающее сосредоточиться и улучшающее работу мозга. Согласно исследованиям ученых, инозитол также способствует нормализации сна и уменьшению симптомов депрессии. Именно поэтому дыню рекомендуют включать в рацион в стрессовый период для организма.

Дыня для пищеварения. Сладкая мякоть содержит ферменты, активизирующие перистальтику кишечника. Она действует мягко, как природное слабительное средство, очищая пищеварительную систему без агрессивного воздействия. Особенно дыня полезна при запорах и «ленивом» желудке.

Сильный иммунитет и омоложение. Благодаря высокому содержанию бета-каротина, дыня не только укрепляет иммунитет, но и борется с преждевременным старением. Антиоксиданты уменьшают уровень оксидативного стресса в клетках, защищая ДНК от повреждений.

Сердце, печень, кожа. Дыня богата фолиевой кислотой, которая необходима для кроветворения, здоровья печени и кожи. А калий, которого в дыне немало, незаменим для поддержания работы сердца, регулирования давления и выведения излишней жидкости из организма. Кстати, калий также помогает избежать отеков в жару.