Какая пища разрушает легкие: эти продукты необходимо исключить из своего рациона

Если вы хотите дышать свободно и избежать хронических заболеваний легких, обратите внимание на продукты, которые лучше исключить из ежедневного рациона или ограничить их употребление. Об этом пишет ресурс «Конкурент».

Обработанное мясо. Колбасы, сосиски, бекон и ветчина имеют аппетитный вид и очень вкусны, но несут скрытую угрозу. Эти продукты содержат нитриты — вещества, которые, по данным научных исследований, могут вызвать воспаление дыхательных путей и ослаблять функцию легких. Регулярное употребление таких продуктов связано с повышенным риском развития хронических заболеваний дыхательной системы.

Сладкие газированные напитки. Люди, регулярно пьющие сладкие безалкогольные напитки, чаще страдают бронхитом и другими заболеваниями легких. У детей такая привычка может вызвать астму. Хотя исследования еще не дали окончательных выводов, связь между высоким потреблением сладких напитков и дыхательными проблемами очевидна. Лучше заменить газировку на обычную воду или несладкий травяной чай.

Избыток соли. Продукты с высоким содержанием соли не только вредят сердцу, но и затрудняют дыхание. Высокий уровень натрия может усилить симптомы астмы и увеличить риск хронического бронхита. Чтобы снизить нагрузку на легкие, следует избегать полуфабрикатов и отдавать предпочтение домашним блюдам без дополнительной соли. Оптимальная дневная норма — до 2300 мг натрия, а для большинства людей — до 1500 мг.