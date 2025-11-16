Какая пища разрушает сосуды: ею злоупотребляет каждый

Нездоровая еда уносит несколько лет жизни, утверждают ученые / © Credits

Состояние нашего здоровья очень зависит от того, что мы едим каждый день. Вредная пища может негативно влиять не только на фигуру, но и вызывать серьезные нарушения в организме. Все знают, что здоровье сердца связано с состоянием наших сосудов. Употребляя вредную пищу, мы их просто разрушаем.

Какие продукты следует исключить из рациона для здоровья сердца и сосудов.

Сахар

Потребляйте меньше сахара или замените такими продуктами:

Мед: он укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов

Свежие ягоды: виноград, клубника, черешня. Содержат большое количество клетчатки. Это снижает негативное влияние глюкозы на организм

Сухофрукты: курага, финики, изюм. Очищают кровь и сосуды от холестерина, снижают риск инфаркта

Горький шоколад: за счет эпикатехина улучшает внутреннюю поверхность сосудов. Так же снижает АД и увеличивает чувствительность к инсулину

Алкоголь

Повышает свертываемость крови, из-за чего сердцу приходится ускорять ритм, для того чтобы быстрее пропускать кровь. Это повышает АД и учащается пульс. Так же алкоголь нарушает обмен веществ, делает ткани сердца дряблыми, что увеличивает риск атеросклероза.

Соль

Избыток соли в организме вызывает спазм сердечной мышцы, что приводит к инфаркту. Кроме этого, соль увеличивает нагрузку на миокард и повышает АД.

Переработанные продукты содержат консерванты, канцерогены, трансжиры. А это чипсы, сухари, колбасы, сосиски, выпечка и конфеты.

Также нужно ограничить употребление картофеля, белого риса и макарон.

Обратите внимание на способ производства таких продуктов. К примеру, картофельное пюре содержит много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Отличная альтернатива — картофель в мундире.

