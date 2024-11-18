Какая польза дерунов для здоровья: вы будете удивлены

Если приготовить деруны без яиц и в духовке, они могут быть диетическим блюдом.

Деруны – это одно из самых любимых блюд каждого украинца. Обычно их подают со сметаной, грибами или шкварками, поэтому они так нравятся каждому из нас. А имеют ли они какую-то пользу для здоровья? Да, это блюдо крайне полезно для многих систем организма, однако некоторым все же не следует ими злоупотреблять.

Какая польза дерунов для здоровья: об этом мало кто знает

Имеют только натуральный состав. Это блюдо сохранило растительную клетчатку, крахмал и минералы картофеля, поэтому положительно влияет на работу желудка, кишечника, сердца и сосудов. За счет содержания значительной доли железа, деруны предотвращают заболевания крови, в частности развитие анемии. Блюдо содержит цинк, поэтому способно улучшить состояние кожи, ногтей и волос. Деруны следует есть тем, кто испытывает проблемы с высыпаниями на коже. Благодаря содержанию лука и чеснока деруны способны укрепить иммунитет и защитить от вирусных заболеваний. Поэтому их очень полезно есть в холодное время года.

Кому не следует употреблять деруны

Блюдо считается достаточно калорийным, потому что готовится на большом количестве растительного масла. Если вы соблюдаете диету, можно готовить деруны без добавления яиц и в духовке или жарить на оливковом масле.

Не рекомендуется блюдо тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом или печенью. Деруны достаточно жирные, поэтому может быть тяжесть в желудке, проблемы с пищеварением и дополнительная нагрузка на печень.

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