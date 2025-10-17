- Дата публикации
Какая каша провоцирует набор лишнего веса и прыжки сахара в крови: ее едят практически все
Каши издавна считаются символом здорового питания — их подают на завтрак детям, старикам и тем, кто соблюдает диету. Однако не все крупы одинаково полезны. Некоторые из них, особенно после термической обработки, превращаются в настоящую «сахарную бомбу».
Эксперты предупреждают: одна из самых популярных каш может стать причиной набора веса, повышения уровня глюкозы и развития инсулинорезистентности. Поэтому рекомендуют выбирать альтернативные и полезные варианты. Рассказываем, какую кашу не стоит есть слишком часто, чтобы потом не было проблем со здоровьем и лишним весом.
Какая популярная каша может нанести вред здоровью и фигуре
Диетологи называют манную кашу одной из наименее полезных круп, несмотря на ее приятный вкус и нежную консистенцию. Манка производится из очищенной пшеницы, в процессе чего теряет большинство клетчатки, витаминов и минералов. В результате остается продукт с высоким гликемическим индексом — более 70, резко повышающий уровень сахара в крови.
Такие скачки вызывают быстрое чувство голода, а значит — переедание. Если употреблять манную кашу регулярно, особенно с сахаром, вареньем или сливочным маслом, организм начинает накапливать жиры вместо того, чтобы тратить энергию.
Что происходит в организме после тарелки манки
Уровень сахара резко возрастает — поджелудочная железа производит большую дозу инсулина.
Через полтора часа сахар так же быстро падает, вызывая чувство слабости и желание съесть что-нибудь сладкое.
Жиры откладываются, потому что избыточный инсулин блокирует сжигание калорий.
Поэтому манная каша — это неправильный завтрак для тех, кто стремится контролировать вес или следит за уровнем сахара в крови.
Какие полезные каши для здоровья
Эксперты советуют заменить манку на более полноценные каши.
Овсянка цельнозерновая (не быстрого приготовления) — она содержит бета-глюканы, которые снижают уровень холестерина и стабилизируют уровень сахара.
Гречневая каша — источник белка, магния и железа, имеет низкий гликемический индекс.
Киноа или булгур — современные варианты, богатые клетчаткой и антиоксидантами.