Какая каша провоцирует набор лишнего веса и прыжки сахара в крови: ее едят практически все

Какая каша вредна для здоровья / © pixabay.com

Эксперты предупреждают: одна из самых популярных каш может стать причиной набора веса, повышения уровня глюкозы и развития инсулинорезистентности. Поэтому рекомендуют выбирать альтернативные и полезные варианты. Рассказываем, какую кашу не стоит есть слишком часто, чтобы потом не было проблем со здоровьем и лишним весом.

Какая популярная каша может нанести вред здоровью и фигуре

Диетологи называют манную кашу одной из наименее полезных круп, несмотря на ее приятный вкус и нежную консистенцию. Манка производится из очищенной пшеницы, в процессе чего теряет большинство клетчатки, витаминов и минералов. В результате остается продукт с высоким гликемическим индексом — более 70, резко повышающий уровень сахара в крови.

Такие скачки вызывают быстрое чувство голода, а значит — переедание. Если употреблять манную кашу регулярно, особенно с сахаром, вареньем или сливочным маслом, организм начинает накапливать жиры вместо того, чтобы тратить энергию.

Что происходит в организме после тарелки манки

Уровень сахара резко возрастает — поджелудочная железа производит большую дозу инсулина.

Через полтора часа сахар так же быстро падает, вызывая чувство слабости и желание съесть что-нибудь сладкое.

Жиры откладываются, потому что избыточный инсулин блокирует сжигание калорий.

Поэтому манная каша — это неправильный завтрак для тех, кто стремится контролировать вес или следит за уровнем сахара в крови.

Какие полезные каши для здоровья

Эксперты советуют заменить манку на более полноценные каши.