Какая привычка перед сном свидетельствует о появлении диабета: возможно, вы тоже начали это делать

Какой важный симптом может указывать на появление диабета, читайте в материале ТСН.ua

Коварство сахарного диабета в том, что долгое время он может протекать без симптомов, и у разных людей симптомы могут отличаться.

Развиваться диабет второго типа может долго и незаметно. Среди классических симптомов чувство усталости, изменение веса, жажда, частое мочеиспускание, особенно ночью.

Но, по мнению врача Пола Макардла, есть один ключевой симптом, на который часто не обращают внимание. Если вы заметили, что стали перед сном выпивать стакан воды, это тревожный знак. Так же как и почаще ходить в туалет ночью.

При сахарном диабете, чтобы избавиться от излишней глюкозы в крови, почки начинают активно работать. В какой-то момент почки уже не выдерживают и глюкоза скапливается в моче, из-за чего и появляется больше воды.

Среди других симптомов диабета специалист назвал помутнение зрения, зуд гениталий, молочницу, долго не заживающие раны.

Кроме классических симптомов диабета, у мужчин наблюдаются проблемы с потенцией, ослабление полового влечения, облысение. У женщин помимо общей слабости наблюдаются прыщи, дерматиты, нарушения менструального цикла, гормональные нарушения, развитие молочницы.

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