Какая рыба самая полезная – морская или речная: врачи дали однозначный ответ

Рассказываем, какой вид рыбы содержит больше витаминов и полезных микроэлементов, как правильно выбирать продукт.

Какая рыба полезнее – морская или речная

На этот вопрос подавляющее большинство экспертов дает однозначный ответ – морская. Так как она содержит большую часть полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые являются бесценными для нашего организма. Также морская рыба – это мощный источник витаминов и минералов, а концентрация вредных веществ в ней значительно меньше, чем в речной. И еще одно преимущество – это вкусовые свойства, считается, что речная рыба не так вкусна, как морская.

Впрочем, речная рыба имеет свои преимущества. Она содержит много железа и белка, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы. К тому же этот вид рыбы более диетический, а еще она недорогая, поэтому более доступна для многих людей.

Какая рыба самая полезная для здоровья человека

Сельдь. Эта рыба довольно недорогая и богата селеном – это природный антиоксидант, предотвращающий заболевания разными видами рака. Врачи рекомендуют есть хотя бы 50 граммов этой рыбы в сутки, чтобы иметь отличное здоровье.

Эта рыба довольно недорогая и богата селеном – это природный антиоксидант, предотвращающий заболевания разными видами рака. Врачи рекомендуют есть хотя бы 50 граммов этой рыбы в сутки, чтобы иметь отличное здоровье. Форель – это мощный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Эти соединения укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы, повышают иммунитет и предотвращают воспалительные процессы в организме. Полиненасыщенные кислоты также укрепляют стенки сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина в крови.

– это мощный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Эти соединения укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы, повышают иммунитет и предотвращают воспалительные процессы в организме. Полиненасыщенные кислоты также укрепляют стенки сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина в крови. Лосось. За счет содержания омега-3 рыба способствует омоложению организма, улучшая эластичность волос и кожи, предотвращает преждевременное появление морщин. Также лососевые виды рыбы активируют работу мозга, защищают от потери памяти, поэтому крайне полезны для пожилых людей. Если нет возможности регулярно употреблять эту рыбу, ее можно заменить селедкой.

За счет содержания омега-3 рыба способствует омоложению организма, улучшая эластичность волос и кожи, предотвращает преждевременное появление морщин. Также лососевые виды рыбы активируют работу мозга, защищают от потери памяти, поэтому крайне полезны для пожилых людей. Если нет возможности регулярно употреблять эту рыбу, ее можно заменить селедкой. Карп. Эту речную рыбу считают самой полезной из других видов, и вот почему. Врачи рекомендуют ее употреблять каждый день, чтобы улучшить работу кишечника, ускорить метаболизм, нормализовать уровень сахара в крови. Также карп повышает активность головного мозга, улучшает память и омолаживает организм.

Какую рыбу лучше покупать: как правильно выбирать

Следует покупать продукт у проверенного продавца, рыба должна быть свежей и качественной, с прозрачными глазами. Визуально у рыбы должна быть ровная тушка, без повреждений, она должна иметь характерный рыбный запах. Врачи рекомендуют употреблять свежую рыбу, мороженая уже не имеет такого количества питательных веществ. В теплое время года не следует покупать копченую рыбу, поскольку невозможно узнать, были ли соблюдены правила ее хранения. Медики запрещают давать детям копченую рыбу.

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