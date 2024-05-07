Какая самая полезная каша для пожилых людей: это не овсянка и не гречка

Врачи назвали кашу, которую нужно есть всем, кому за шестьдесят, — и вот почему.

Это пшенная каша. Пшено славится содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают скачки сахара в крови. Также пшенная каша содержит очень много витаминов и микроэлементов, таких как калий, магний, кальций, железо и фтор, которые поддерживают должную работу всех систем в организме, что крайне необходимо для пожилых людей. Эта каша богата аминокислотными соединениями и клетчаткой, которые защищают от заболевания онкологией и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Рассказываем, какая еще польза пшена и кому его есть не следует.

Какая польза пшена для организма пожилых людей

Предотвращает заболевания сердца и сосудов. Пшено содержит витамин РР, играющий ключевую роль в укреплении сердца и сосудов. Пшенная каша также предотвращает образование атеросклеротических бляшек и нормализует уровень холестерина в крови.

Пшено содержит витамин РР, играющий ключевую роль в укреплении сердца и сосудов. Пшенная каша также предотвращает образование атеросклеротических бляшек и нормализует уровень холестерина в крови. Налаживает работу нервной системы. За счет содержания витаминов группы В и магния пшенная каша защищает от деменции и болезни Альцгеймера.

За счет содержания витаминов группы В и магния пшенная каша защищает от деменции и болезни Альцгеймера. Укрепляет зубы и кости. Пшенная каша содержит фтор и кальций, которые укрепляют костную ткань, предотвращая ее хрупкость, и защищают зубную эмаль.

Пшенная каша содержит фтор и кальций, которые укрепляют костную ткань, предотвращая ее хрупкость, и защищают зубную эмаль. Активирует работу мозга и улучшает память. Пшено содержит в своем составе магний, помогающий надлежащей работе мозга, защищающий от рассеянности и потери памяти.

Пшено содержит в своем составе магний, помогающий надлежащей работе мозга, защищающий от рассеянности и потери памяти. Регулирует сахар в крови. Пшенная каша содержит медленные углеводы и растительную клетчатку, которые не дают резко повышаться сахару в крови после еды.

Пшенная каша содержит медленные углеводы и растительную клетчатку, которые не дают резко повышаться сахару в крови после еды. Предотвращает утрату мышечной ткани. Пшено содержит легкоусвояемый белок, поддерживающий мышцы в тонусе, не дает нарастать излишней жировой ткани.

Пшено содержит легкоусвояемый белок, поддерживающий мышцы в тонусе, не дает нарастать излишней жировой ткани. Избавляет от депрессии. Пшенную кашу называют "продуктом спокойствия", поскольку она поднимает настроение и успокаивает.

Пшенную кашу называют "продуктом спокойствия", поскольку она поднимает настроение и успокаивает. Очищает организм от токсинов, шлаков и тяжелых металлов. Пшенную кашу нужно есть всем, кто живет в регионах с плохой экологией, и тем, кто принимает антибиотики.

Пшенную кашу нужно есть всем, кто живет в регионах с плохой экологией, и тем, кто принимает антибиотики. Улучшает работу кишечника. Пшено нормализует работу желудочно-кишечного тракта и ускоряет обмен веществ.

Кому нельзя есть пшенную кашу

Пшено может негативно влиять на тех людей, которые имеют определенные нарушения в работе систем организма или заболевания. К таким относятся:

склонность к запорам;

если есть дефицит йода в организме;

повышенная кислотность желудка;

заболевания поджелудочной железы.

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