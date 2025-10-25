Какая утренняя привычка влияет на мозг: неожиданное открытие ученых

Ученые выяснили, что чистка зубов помогает снизить риск появления инсульта / © Associated Press

Общеизвестно, что регулярные тренировки, здоровое питание и отказ от курения укрепляют сердечно-сосудистую систему и уменьшают риск инсульта. Однако ученые обнаружили еще один неожиданный способ, который также помогает снизить риск появления этого опасного заболевания.

Об этом пишет Daily Express

Новое исследование, опубликованное в научном журнале «Neurology Open Access», доказало, что эта утренняя привычка может иметь огромное влияние на здоровье, а именно — чистка зубов.

Исследование с участием почти 6000 взрослых показало, что люди, которые имели одновременно заболевания десен и кариес, имели на 86% более высокий риск инсульта по сравнению с теми, у кого ротовая полость была здоровой.

В то же время ученые выяснили, что плохое здоровье полости рта также было связано с 36% более высоким риском сердечных приступов и других проблем с сердцем.

Около 10% людей с заболеваниями десен и кариесом перенесли инсульт в течение 20-летнего периода наблюдения, по сравнению с 4% тех, у кого была здоровая полость рта.

Исследование также показало, что люди, которые регулярно посещали стоматолога, на 81% реже болели заболеваниями десен и имели кариес.

«Это исследование подтверждает идею о том, что уход за зубами и деснами — это не только ваша улыбка. В то же время эта ежедневная привычка может помочь защитить ваш мозг», — отметил автор исследования, доктор из Университета Южной Каролины в США Сувик Сен.

Он также подчеркнул: если у вас есть признаки заболевания десен или кариеса, стоит обратиться к врачу не только для лечения зубов. Стоит также провести обследование, которое поможет снизить риск возникновения инсульта.

