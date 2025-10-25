- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 2 мин
Какая утренняя привычка влияет на мозг: неожиданное открытие ученых
Ежедневная привычка, которая может спасти ваш мозг, оказалась проще, чем кажется. Ученые доказали, что регулярная чистка зубов значительно снижает риск появления инсульта.
Общеизвестно, что регулярные тренировки, здоровое питание и отказ от курения укрепляют сердечно-сосудистую систему и уменьшают риск инсульта. Однако ученые обнаружили еще один неожиданный способ, который также помогает снизить риск появления этого опасного заболевания.
Об этом пишет Daily Express
Новое исследование, опубликованное в научном журнале «Neurology Open Access», доказало, что эта утренняя привычка может иметь огромное влияние на здоровье, а именно — чистка зубов.
Исследование с участием почти 6000 взрослых показало, что люди, которые имели одновременно заболевания десен и кариес, имели на 86% более высокий риск инсульта по сравнению с теми, у кого ротовая полость была здоровой.
В то же время ученые выяснили, что плохое здоровье полости рта также было связано с 36% более высоким риском сердечных приступов и других проблем с сердцем.
Около 10% людей с заболеваниями десен и кариесом перенесли инсульт в течение 20-летнего периода наблюдения, по сравнению с 4% тех, у кого была здоровая полость рта.
Исследование также показало, что люди, которые регулярно посещали стоматолога, на 81% реже болели заболеваниями десен и имели кариес.
«Это исследование подтверждает идею о том, что уход за зубами и деснами — это не только ваша улыбка. В то же время эта ежедневная привычка может помочь защитить ваш мозг», — отметил автор исследования, доктор из Университета Южной Каролины в США Сувик Сен.
Он также подчеркнул: если у вас есть признаки заболевания десен или кариеса, стоит обратиться к врачу не только для лечения зубов. Стоит также провести обследование, которое поможет снизить риск возникновения инсульта.
Ранее эксперт рассказал о простом способе, как можно снизить риск развития деменции. По словам известного гастроэнтеролога, для этого следует внести изменения в ваш рацион.