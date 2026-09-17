Какая вечерняя еда и перекусы бьют по гипертоникам: чем это может закончиться

Вечерние пищевые привычки могут быть опасны для людей с гипертонией. / © Pexels

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Некоторые продукты, которые употребляются непосредственно перед сном, нарушают естественное ночное снижение кровяного давления и увеличивают риск сердечного приступа или инсульта ранним утром.

Об этом сообщает издание Onet.

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Во время сна организм переходит в фазу покоя и кровяное давление естественным образом падает на 10-20%. Однако этот физиологический процесс нарушается, когда мы употребляем пищу с высоким содержанием натрия, жира или сахара непосредственно перед сном. Когда в организме скапливается жидкость, и пищеварительной системе приходится работать интенсивнее, сердце начинает работать усиленно, что может привести к значительному повышению АД ночью.

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Кардиологи отмечают: то, что мы едим перед сном, оказывает непосредственное влияние на работу сердца и сосудов в течение ночи.

В список вечерних угроз в первую очередь входят мясные нарезки и обработанное мясо, такое как салями, колбасы, бекон, говяжья вырезка и паштеты. Также следует быть осторожными с консервами, тунцом в масле, консервированными овощами и быстрорастворимыми супами из пакетика — они содержат большое количество скрытой соли и искусственных консервантов. Жирные спелые сыры, сметана, творог, а также жареная пища, пицца, картофель фри, сладости, белый хлеб и газированные напитки повышают риск.

Натрий задерживает воду в организме и увеличивает объем крови, что приводит к повышению кровяного давления. Употребление алкоголя вечером, даже бокала вина или пива, также не рекомендуется — сначала он расширяет кровеносные сосуды, но затем внезапно сужает их ночью. Избыток сахара, напротив, со временем делает артерии жесткими.

Специалисты традиционно напоминают о правиле трех часов — последний прием пищи должен быть не менее 2-3 часов до сна.

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Ранее мы сообщали, какой продукт более эффективно поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать уровень холестерина в крови.

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