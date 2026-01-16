Горячий душ / © Credits

Реклама

В холодное время года кожа испытывает дополнительную нагрузку, и привычные ежедневные процедуры могут лишь ухудшать ее состояние. Терапевт и старший клинический советник The Independent Pharmacy Дональд Грант советует пересмотреть уход зимой, в частности отказаться от горячего душа в пользу теплой воды.

Об этом сообщило издание Express.

По словам врача, низкие температуры и сухой воздух уменьшают уровень влаги в коже. Это может приводить к шелушению, раздражению и обострению дерматологических заболеваний, в частности экземы, псориаза или акне.

Реклама

Один из ключевых советов — избегать длительного горячего душа. Хотя он помогает быстро согреться, горячая вода смывает естественные защитные масла, из-за чего кожа становится еще суше. Вместо этого специалист советует мыться теплой или чуть прохладной водой, в частности во время умывания лица и мытья рук.

Также зимой важно изменить уходовую косметику. Врач рекомендует выбирать увлажняющие средства с липидами, в частности церамидами, и гиалуроновой кислотой. Для очень сухой кожи эффективной может быть многослойная схема: сначала сыворотка, а сверху — плотный крем-эмолент, который помогает удержать влагу.

Очищение кожи в холодный период должно быть максимально мягким. Агрессивные средства и частое использование тоников могут усиливать сухость и провоцировать раздражение. При необходимости пилинга стоит отдавать предпочтение деликатным химическим эксфолиантам вместо жестких скрабов.

Отдельное внимание Дональд Грант обращает на водный баланс и дефицит витамина D. Зимой люди реже пьют воду и получают меньше солнечного света, что также отражается на состоянии кожи. Специалист советует не игнорировать питьевой режим, а вопрос приема витаминов согласовывать с врачом.

Реклама

Кроме того, медик подчеркивает важность регулярного самоосмотра кожи и своевременного обращения к дерматологу в случае выявления проблем.

Также зимой стоит использовать солнцезащитный крем даже в холодное время года. По его словам, ультрафиолет остается активным зимой и может вредить открытым участкам тела.

Напомним, эксперты назвали продукт, который «дарит» морщины и ускоряет старение организма.