Какие 2 продукта нужно обязательно есть, чтобы улучшить память и защитить мозг от старения

Какие два продукта нужно есть, чтобы не старый мозг / © www.freepik.com/free-photo

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Для защиты мозга от старческих заболеваний и сохранения его активности до глубокой старости медицинские эксперты рекомендуют есть чернику и орехи. Эти два продукта в тандеме действуют как природный щит против когнитивных возрастных расстройств. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина» со ссылкой на страницу в ТiкТок американского доктора Карана Раджана.

Какая польза орехов и черники для здоровья мозга

По словам медицинского эксперта, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в орехах, отлично сочетаются с полифенолами из черники. Вместе эти вещества становятся мощным защитником мозга от старческой потери памяти и когнитивных расстройств.

Антиоксидантные соединения, содержащиеся в ягодах черники, уменьшают окислительный стресс и нивелируют воспаление в организме, что не дает развиваться нейродегенеративным заболеваниям.

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Если регулярно употреблять чернику, можно улучшить кратковременную память и когнитивные функции. А витамин Е и антиоксидантные соединения, содержащиеся в грецких орехах, снижают воспаление и защищают клетки мозга от повреждений.

Эти продукты можно включить в рацион диетического питания или просто употреблять регулярно. Это поможет сохранить память и ясный разум, а также в разы снизить риски когнитивных нарушений.

Какие еще продукты полезны для здоровья мозга и улучшения когнитивных функций

Медицинские эксперты отмечают, что правильное питание и умеренные физические нагрузки способны улучшить здоровье мозга и психические функции. Лучшими продуктами для мозга считаются те, которые укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы.

Самыми полезными продуктами для работы мозга и улучшения когнитивных функций считаются:

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Зеленые листовые овощи — капуста кале, шпинат и брокколи.

Жирная рыба — лосось, скумбрия, сельдь.

Ягоды — черника и клубника.

Напитки — чай и кофе.