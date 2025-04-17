Какие 4 продукта помогут вам дожить до 100 лет - выводы ученых

Какие 4 продукта помогут вам дожить до 100 лет. / © www.freepik.com/free-photo

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Здоровый образ жизни всегда включает в себя правильное питание, физическую активность, качественный сон и низкий уровень стресса. Теперь исследователи из Испании определили четыре продукта, наиболее сильно связанные с долголетием.

Об этом рассказали в Yahoo Life.

Изучая пищевые модели в "голубых зонах" - регионах с наибольшей концентрацией долгожителей - ученые сравнили средиземноморскую диету и диету "Планетарного здоровья". Обе базируются на большом количестве растительных продуктов, умеренном потреблении молочных и минимальном – мяса.

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В исследовании принимали участие более 11 000 человек, за которыми наблюдали 14 лет. Результаты указывают на четыре продукта, которые наиболее сильно влияли на снижение смертности и оказали положительное влияние на здоровье:

Фрукты

Фрукты. / © Freepik

Фрукты богаты витаминами С и А, антиоксидантами и другими питательными веществами, которые поддерживают иммунитет и уменьшают воспаление. Исследователи рекомендуют потреблять не менее 2-5 порций в день.

Молочные продукты

Молочные продукты. / © Freepik

Обезжиренное молоко, йогурты и сыры обеспечивают кальций, витамин D и белок. Это поддерживает кости, помогает сохранять мышечную массу с возрастом и способствует сытости.

Ненасыщенные масла

Масло. / © Фото из открытых источников

Оливковое и авокадовое масла помогают снижать уровень холестерина, поддерживают сердечно-сосудистую систему и работу мозга. Они – основа жиров в средиземноморской диете.

Орехи

Орехи – источник полезных жиров, клетчатки, белка и омега-3. Они укрепляют сердце, уменьшают воспаление и способствуют длительной сытости.

Исследователи подчеркивают: соблюдение этих пищевых моделей не только способствует долголетию, но и помогает снизить влияние на окружающую среду.

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