Какие бесплатные медицинские услуги гарантированы украинцам государством

К примеру, хирургические операции в условиях стационара одного дня.
С началом полномасштабной агрессии России против Украины количество украинцев, пострадавших от боевых действий, обстрелов, бомбардировок, к сожалению, ежедневно увеличивается, испытывает повреждения или разрушения медицинская инфраструктура.
В Минздраве сообщили о Программе медицинских гарантий (ПМГ-2022), которая предоставляет украинцам бесплатные медицинские услуги, оплачиваемые больницам из государственного бюджета, продолжает работать.
В 2022 году в Программе медицинских гарантий появился пакет Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня.
Это создало для пациентов возможность не ложиться в больницу долгое время, если оперативное вмешательство можно провести в стационаре за один день.
К таким вмешательствам относятся, например, операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты и т.п.); операции на носу, ухе, рту, горле; челюстно-лицевые хирургические операции; диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию; операции на щитовидной железе; комплексная эндоскопия и другие, этот перечень не является исчерпывающим.
Медицинская услуга включает:
- осмотр врача-анестезиолога и сама анестезия во время диагностических, лечебных процедур и непосредственно хирургического вмешательства;
- необходимые лабораторные исследования, анализы крови;
- электрокардиография, рентген, ультразвуковые исследования;
- гистологическое или цитологическое исследование (в случае подозрения на новообразование);
- послеоперационный уход и обезболивание при необходимости, рекомендации по восстановлению;
- лекарства и медизделия из Нацперечня и закуплены за счет разных программ.
С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте НСЗУ (пункт 1, файл Спецификация) по ссылке.
Услугу можно получить бесплатно: по направлению семейного врача; при переводе из другого учреждения или подразделения; при доставлении бригадой экстренной помощи; при самообращении в неотложном состоянии.
Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.
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