ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
121
Время на прочтение
2 мин

Какие блюда после повторного разогрева превращаются в настоящий яд: полный список

Некоторые продукты после разогрева не только теряют свои вкусовые и полезные свойства, но могут стать токсичными для организма. Это связано с химическими изменениями, происходящими при нагревании продуктов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие блюда нельзя разогревать повторно

Какие блюда нельзя разогревать повторно / © pixabay.com

Рассказываем, какие блюда лучше не разогревать повторно, чтобы не было проблем со здоровьем.

Какие продукты нельзя разогревать повторно: они превращаются в яд

  • Жареный и вареный картофель. После охлаждения и повторного разогрева в картофеле могут образовываться бактерии Clostridium botulinum, особенно если блюдо хранилось при комнатной температуре. Также при повторном нагревании уничтожаются полезные вещества, а крахмал изменяет структуру и становится вредным для пищеварения.

  • Вареные яйца или омлет. Яйца очень чувствительны к температуре. Если разогреть их во второй раз, белки начинают выделять токсичные соединения, которые могут вызвать расстройство желудка. Особенно опасно разогревать омлет или яйца, которые хранились в холодильнике больше суток.

  • Курица. Белок в курином мясе после повторного разогрева изменяет структуру, что затрудняет пищеварительные процессы. А если курица хранилась без должного охлаждения, она может быть заражена сальмонеллой. Особенно осторожно следует относиться к блюдам с соусами на основе сливок и бульона.

  • Грибы — это один из самых опасных продуктов для повторного разогрева. Их белок быстро меняется под влиянием температуры, образуя токсичные соединения, которые могут вызвать интоксикацию и аллергию. Лучше употреблять грибные блюда сразу после приготовления.

  • Вареный рис. Обычный вареный рис может стать источником бактерии Bacillus cereus, которая выживает после варки и быстро размножается при комнатной температуре. Повторный разогрев не всегда уничтожает эти микробы. Поэтому важно быстро охлаждать рис после приготовления и хранить его не больше суток в холодильнике.

  • Шпинат и свекла. Эти овощи содержат нитраты, которые при повторном нагреве превращаются в нитрозамины — канцерогенные вещества. Они могут быть опасны для детей, пожилых людей и людей с проблемами пищеварения. Шпинат и свеклу лучше употреблять свежими и не подогревать повторно.

  • Блюда из морепродуктов. Креветки, кальмары, мидии после повторного разогрева могут потерять текстуру, а белки будут распадаться на токсины. Это чревато не только пищевым отравлением, но и серьезными аллергическими реакциями.

Как правильно хранить блюда, чтобы избежать отравления

  • Всегда храните блюда в холодильнике при температуре +4°C.

  • Не оставляйте еду при комнатной температуре более 2 часов.

  • Не разогревайте одно и то же блюдо более одного раза.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie