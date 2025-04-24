Какие болезни можно определить по состоянию ногтей

Изменения ногтей свидетельствуют о проблемах со здоровьем / © Pixabay

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Человеческий организм так устроен, что при малейшем сбое в работе он посылает нам сигналы. Ногти также сигнализируют о болезнях. Ногтевые пластины резко реагируют на происходящие в нашем организме изменения, но следует учитывать и генетические факторы.

Какие болезни можно обнаружить по состоянию ногтей

Белые ногти (лейконихия) — появление белых пятен или полное побеление ногтевой пластины может быть связано с травмами, грибковыми инфекциями, анемией, дефицитом цинка или даже некоторыми системными заболеваниями, такими как болезни печени, почек или сердца.

Желтые ногти — наиболее частой причиной желтых ногтей является грибковая инфекция. Однако это также может быть признаком более серьезных состояний, таких как заболевание легких (синдром желтых ногтей), лимфедема, псориаз. Желтые ногти также могут быть связаны с проблемами щитовидки или диабетом.

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Утолщение ногтей — к этому приводит недостаточное питание и грибковые заболевания. Если вы болеете псориазом, то он станет причиной утолщения.

Ямки и впадины в ногтевой пластине — причиной впадины является воспалительный процесс суставов и других заболеваний, вызванных разного рода грибками. К появлению ямок приводит и псориаз.

Белые вертикальные линии вдоль ногтевой пластины — опорно-двигательный аппарат, почки и сердце подвергаются разным заболеваниям. Характерными для этих недугов являются белые линии. Также такие линии развиваются при заболеваниях кровеносных сосудов и при авитаминозе.

Расслоение ногтей (онихолизис) — отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа может быть вызвано травмами, грибковыми инфекциями, псориазом или гипертиреозом.

Раньше мы писали, что можно и чего нельзя делать со здоровыми ногтями. Больше об этом читайте в новости.