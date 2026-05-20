Какие болезни переносят клещи: симптомы, опасность и первые действия в случае укуса

Клещи могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний, попадающих в наш организм во время присасывания.

Подцепить клеща можно на любом газоне и траве, в лесу, парке или сквере. Поэтому отправляясь на прогулку, пикник или в поход, следует позаботиться о защите.

Симптомы наиболее распространенных болезней, переносимых клещами

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Симптомы: жар, головная боль, усталость, скованность в мышцах шеи, тошнота, рвота.

Характерным симптомом является специфическая сыпь на коже. На месте укуса появляются кольцевидные покраснения — мигрирующая эритема.

Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также инвалидности.

Риск заражения зависит от длительности присасывания клеща: в течение суток вероятность инфицирования достаточно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

Клещевой энцефалит

Симптомы: внезапное повышение температуры тела до 38-39 °C, головные боли, ригидность мышц шеи (ограничение или невозможность пассивного сгибания головы), повторная рвота. Развитие общей слабости, боли в мышцах спины, шеи, рук.

При клещевом энцефалите преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях — к летальным исходам.

Эрлихиоз

Симптомы: острое начало с резким повышением температуры и дрожью. Типичные мышечные и суставные боли, общее недомогание.

К проявлениям эрлихиоза относятся сыпь, рвота или тошнота, боли в животе.

Марсельская лихорадка (пятнистая лихорадка)

На начальной стадии обычно заболевание начинается остро. Появляется потливость, повышается температура тела, достигающая 38-40 °С. Лихорадка имеет постоянный или ремитирующий характер. Возникают умеренные признаки интоксикации.

Как защитить себя от укусов клещей

Чтобы минимизировать риски во время прогулок по лесу или парку, соблюдайте простые правила профилактики:

Используйте качественные репелленты, предназначенные именно для защиты от клещей.

Предпочитайте закрытую одежду светлых цветов, на которой легко заметить паразита. Брюки обязательно заправляйте в носки.

Во время ходьбы держитесь центра тропы, избегайте контакта с высокой травой и сухостоем.

Регулярно осматривайте себя, спутников и домашних животных каждые несколько часов.

По возвращении домой проведите повторный осмотр тела, а всю одежду постирайте и погладьте.

Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 дней. Взрослых присосавшихся клещей чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.

