Какие части курицы нельзя брать для супа: они невкусны и опасны для здоровья

Чтобы супчик, приготовленный на курином бульоне, был не только вкусен, но и безопасен, важно знать несколько нюансов.

Куриный бульон или суп, наверное, самое любимое первое блюдо для многих украинских семей. Однако эксперты по безопасности питания предостерегают использование некоторых частей курицы для приготовления супа. Поскольку они могут быть крайне опасны для здоровья. Рассказываем, из каких частей куриной тушки суп получается самым вкусным, а какие не стоит бросать в бульон, чтобы не испортить.

Какие части курицы нельзя использовать для приготовления супа

Чтобы куриный суп был наваристым и вкусным, он должен иметь достаточное количество жира и овощей. Поэтому при варке бульона обязательно нужно добавлять морковь, лук, петрушку и т.д. Эксперты ни в коем случае не рекомендуют усиливать его вкус разными специями или кубиками с ароматом курицы. Поскольку такие продукты обладают высоким содержанием красителей, консервантов и ароматизаторов, которые крайне опасны для здоровья. Лучше всего добавлять в бульон другие виды мяса или немного сала, тогда суп будет наваристым, ароматным и питательным.

Какие части куриной тушки нельзя добавлять в суп, чтобы не испортить блюдо? Эксперты по безопасности питания не рекомендуют использовать головы, легкие и хвостики для приготовления бульона или супа. Ибо в этих частях курицы могут содержаться паразиты и вредные вещества, накопившиеся за период жизни птицы. И даже продолжительная варка субпродуктов не защищает от этого, поскольку есть такие виды паразитов, которые переносят высокие температуры.

Профессиональные повара рекомендуют брать окорочка, крылья и грудинку для приготовления куриного супа или бульона. Эти части тушки считаются самыми лучшими и питательными.

Куриный суп рекомендуется варить на медленном огне, чтобы полностью раскрылся вкус приправ, овощей и мяса. Также не следует класть мясо в кипяток, тогда суп получится невкусным, лучше бросать курицу и овощи в холодную воду.

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