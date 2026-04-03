Какие добавки нельзя пить с кофе: фармацевт объяснил почему

Кофе

Кофе может снижать усвоение витаминов и минералов, если употреблять их одновременно. Фармацевт предостерег: некоторые добавки теряют эффективность в сочетании с кофеином. Речь идет о популярных препаратах, которые многие принимают ежедневно.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Кофеин и соединения в составе кофе могут влиять на усвоение питательных веществ, изменяя их действие в организме.

В первую очередь это касается железа. Оно отвечает за транспортировку кислорода в крови и поддерживает клеточные функции. В то же время исследования показывают, что кофе может снижать его усвоение. Причина — в танинах и полифенолах, которые связываются с железом и затрудняют его всасывание. Важно учитывать и время: если принимать добавки железа отдельно от кофе — примерно за два часа до или после — это влияние можно минимизировать.

Еще одна группа — водорастворимые витамины, в частности витамины группы B (B1, B6, B7, B12) и витамин C. Кофеин обладает легким мочегонным действием, поэтому может увеличивать выведение этих веществ из организма. Поскольку они не накапливаются, избыток быстро выводится с мочой, а кофе способен ускорять этот процесс. В результате эффективность таких добавок может снижаться, если принимать их вместе с кофе.

Кофе также может влиять на усвоение витамина D и кальция. Исследования указывают, что высокое потребление кофеина связано с более низким уровнем витамина D. Одна из причин — уменьшение количества рецепторов, необходимых для его усвоения. В то же время эти рецепторы важны и для усвоения кальция, который играет ключевую роль в здоровье костей. Кроме того, кофеин может усиливать выведение кальция с мочой и уменьшать его всасывание в кишечнике. При умеренном потреблении кофе это влияние обычно не является критическим, однако людям с риском дефицита кальция или остеопороза в

Отдельно выделяют магний и цинк. Полифенолы и танины в кофе могут связываться и с этими минералами, что также снижает их усвоение. Дополнительно мочегонный эффект кофеина может способствовать потере питательных веществ с мочой. Именно поэтому специалисты советуют принимать такие добавки отдельно от кофе.

Еще одно взаимодействие касается мелатонина — гормона, который регулирует цикл сна и бодрости. Кофеин, наоборот, действует как стимулятор и может подавлять его действие. Если употреблять кофе рядом с приемом мелатонина, это может затруднять засыпание. Обычно рекомендуют избегать кофеина минимум за шесть часов до сна, а в отдельных случаях — даже дольше.

Специалисты отмечают: основной способ избежать таких взаимодействий — соблюдать интервал между кофе и приемом добавок. Лучше всего разделять их во времени хотя бы на несколько часов. Это позволяет уменьшить влияние кофеина и обеспечить полноценное усвоение необходимых веществ.

Напомним, ранее исследователи выяснили, что кофеин способен ослаблять нарушения памяти, вызванные недостатком сна.