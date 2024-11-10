Какие фрукты нельзя есть осенью и зимой: вы будете удивлены ответом врачей

Фрукты – мощный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому они обязательно должны быть в рационе каждого из нас.

Рассказываем, какие фрукты не стоит употреблять в холодное время года, потому что они могут только навредить здоровью, а какие нужно есть, чтобы наносить организм витаминами на целый год.

Какие фрукты лучше не есть зимой

Это так называемые "летние" плоды. Абрикосы, арбузы, дыни, клубника, черника, голубика выглядят довольно аппетитно, но они могут содержать пестициды и нитраты. Да и о хорошем вкусе и витаминах тоже можно забыть.

Эти ягоды и фрукты могут выглядеть хорошо, однако у них мало общего с созревающими на солнце плодами в середине лета.

Какие фрукты нужно есть осенью и зимой

Медики рекомендуют обязательно включать в свой рацион в холодное время года все виды цитрусовых, яблоки, гранаты, ананасы, хурму и киви. Эти фрукты содержат мощный состав витаминов, минералов и растительной клетчатки, которые отлаживают правильную работу всех систем организма, укрепляют иммунитет и защищают от вирусных заболеваний.

В частности, врачи советуют 27 дней подряд съедать по одной хурме, чтобы насытить свой организм всеми необходимыми ему микроэлементами на целый год.

Цитрусовые, ананасы киви и гранаты содержат мощную долю витамина С, А, В и D, богаты медью, фосфором, йодом, калием, железом и магнием. Поэтому при регулярном употреблении апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и гранатов можно улучшить работу сердечно-сосудистой и нервной системы, кишечника и мозга, укрепить иммунитет и защититься от многих заболеваний.

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