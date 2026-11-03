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Какие фрукты помогают лучше спать: 7 лучших вариантов для вечернего перекуса
Если вам трудно заснуть или вы часто просыпаетесь ночью, стоит обратить внимание на вечерний рацион. Некоторые привычные фрукты содержат вещества, которые могут способствовать более крепкому и продолжительному сну.
Некоторые фрукты могут не только утолить голод вечером, но и благотворно повлиять на качество ночного отдыха. Они содержат мелатонин, магний и другие вещества, участвующие в регуляции сна.
Об этом пишет Verywell Health.
Какие фрукты помогают лучше спать
Бананы
Бананы содержат триптофан — аминокислоту, участвующую в процессах, связанных со сном и расслаблением. Кроме того, они богаты магнием и калием, которые могут положительно влиять на качество ночного отдыха.
Специалисты рекомендуют есть бананы примерно за один-два часа до сна.
Виноград
В винограде содержится мелатонин — гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования. Он присутствует не только в мякоти ягод, но и в кожице и семенах.
Кроме того, виноград содержит ресвератрол — антиоксидант, который может способствовать увеличению продолжительности сна и уменьшению воспалительных процессов в организме.
Киви
Киви также содержит мелатонин. Исследование с участием профессиональных спортсменов показало, что употребление двух киви за час до сна было связано с увеличением продолжительности сна и улучшением качества отдыха.
Участники эксперимента также реже просыпались ночью. В то же время ученые отмечают, что эти результаты необязательно можно распространять на всех людей.
Маракуйя
Маракуйя содержит магний, который способствует нормальной работе нервной системы и расслаблению мышц.
Растения рода пассифлора, к которому относится маракуйя, также известны своими потенциальными успокаивающими свойствами. В частности, для улучшения сна пьют чай из пассифлоры.
Ананас
Ананас — ещё один фрукт, в составе которого содержится мелатонин. Этот гормон играет важную роль в регулировании суточных ритмов организма, в частности в чередовании сна и бодрствования.
Кислые вишни
Особого внимания заслуживают кислые вишни сорта Монморенси. Они содержат мелатонин и триптофан, которые могут способствовать более полноценному ночному отдыху.
Обзор научных исследований выявил положительное влияние кислых вишен на сон. Однако из-за различий в методах проведения исследований у учёных пока недостаточно доказательств для окончательных выводов.
Такую вишню можно употреблять в свежем, замороженном или консервированном виде, а также в виде сока.
Арбуз
Арбуз примерно на 92% состоит из воды, поэтому помогает поддерживать водный баланс организма. Это может быть полезно для людей, которые просыпаются ночью из-за жажды.
Кроме того, арбуз содержит магний, калий и ликопин — антиоксидант, который потенциально может положительно влиять на продолжительность и качество сна.
Как правильно есть фрукты перед сном
Чтобы извлечь максимальную пользу из вечернего перекуса, специалисты рекомендуют есть фрукты примерно за один-два часа до сна. По желанию можно сочетать несколько видов фруктов в фруктовом салате.
В то же время людям, которые часто просыпаются ночью из-за необходимости сходить в туалет, следует ограничить употребление фруктов с высоким содержанием воды, в частности арбуза. А людям с диабетом необходимо учитывать количество углеводов и сахаров в ежедневном рационе.
Важно помнить, что одни только фрукты не гарантируют крепкого сна. Для полноценного отдыха также следует соблюдать регулярный режим засыпания и пробуждения и ограничивать использование гаджетов перед сном.
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