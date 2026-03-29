Какие изменения ногтей могут указывать на болезни — объяснение врача

Ногти / © Pixabay

Реклама

Внешний вид ногтей может рассказать гораздо больше о состоянии организма, чем кажется на первый взгляд.

Как пишет Metro, медики обращают внимание на их цвет, форму и структуру, ведь эти изменения иногда становятся важными подсказками для диагностики.

К примеру, перед операциями пациентов просят снять лак с ногтей. Это делается не по эстетическим соображениям, а для того, чтобы медики могли оценивать состояние здоровья по естественному виду ногтевой пластины.

Реклама

По словам семейного врача и медицинского консультанта сервиса Prescription Doctor Джузеппе Арагоны, некоторые изменения могут быть безопасными, но другие сигнализировать о серьезных нарушениях.

Желтые ногти

Доктор Арагона отметил, что пожелтение ногтей может свидетельствовать о грибковой инфекции, особенно если они «утолщены и медленно растут».

Однако он отметил, что «в редких случаях это может быть связано с такими состояниями, как хронические респираторные заболевания или лимфатические расстройства, особенно если это сопровождается отеками в других местах».

Темные линии или полосы

Если вы заметили на ногте тень в форме линии, вероятно, следует обратиться к врачу.

Реклама

«Темные линии или полосы вдоль ногтя всегда следует воспринимать серьезно, особенно если они появились недавно, меняются или выглядят неравномерно», — предупредил доктор Арагона.

"Хотя у людей со смуглой кожей они могут быть доброкачественным явлением, в некоторых случаях они могут свидетельствовать о меланоме под ногтем и требуют немедленного обследования", - добавил он.

Если это не меланома, возможно, это просто следствие физической травмы, приема лекарств или даже генетической предрасположенности. Однако все равно рекомендуется обратиться к врачу.

Белые пятна

Возможно, вы слышали, что появление белых пятен на ногтях связано с дефицитом кальция, но доктор Арагона настаивает, что это не так.

Реклама

Это «очень распространенное явление», обычно вызванное незначительной травмой ногтя, а не чем-то более серьезным.

Ложкообразные ногти

Койлонихия – это официальный термин для обозначения таких ногтей. Вместо того чтобы расти прямо, ваши ногти имеют вогнутый вид, как ложки. У многих людей койлонихия является признаком дефицита железа.

Там также добавляется: «Обычно от ложевидных ногтей можно избавиться, леча причину, вызванную ими».

Помимо возможного признака дефицита железа это может указывать и на анемию. Это то, что врачи будут учитывать «вместе с такими симптомами, как усталость или одышка», – отметил доктор Арагона.

Реклама

