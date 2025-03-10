Какие копеечные аптечные средства могут заменить даже самый дорогой крем против морщин

Если вы хотите гладкую и эластичную кожу лица, не обязательно посещать салон красоты или покупать дорогие кремы, ведь средство от морщин можно приобрести за копейки в аптеке.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", какие аптечные продукты помогут избавиться от морщин.
Какие дешевые аптечные средства помогут избавиться от морщин на коже лица
- Мазь календулы восстанавливает упругость кожи, эффективно увлажняя ее. Средство поддерживает выработку коллагена, за счет чего кожа выравнивается, исчезают изломы. Также мазь календулы содержит каротиноиды, которые освещают тон кожи и придают ей свежесть и природное сияние.
- Мазь с витамином А глубоко увлажняет сухую кожу лица, губ и век. Средство содержит проретинол, который на коже превращается в активную форму витамина А, обладающего антиоксидантным эффектом. Поэтому мазь эффективно борется со свободными радикалами, которые являются причиной старения не только кожи, но и всех систем организма. Такое средство способно восстанавливать кожу на клеточном уровне, приостанавливая процессы ее старения. К тому же при регулярном применении мазь восстанавливает коллагеновые связки, поэтому кожа становится упругой и сияющей.
- Витамин А и Е – это не только диетические добавки, которые можно использовать также для наружного применения. Надо просто выжать содержимое капсул и нанести его на кожу лица. Эти витамины обладают эффектом дорогой сыворотки, но стоят копейки. Такое средство обладает мощным антиоксидантным эффектом, поэтому нивелирует действие свободных радикалов. После его применения кожа становится более упругой, эластичной и сияющей, исчезают изломы и выравнивается ее тон.
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